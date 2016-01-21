达沃斯论坛：拜登呼吁企业高管关怀员工及股东

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 美国副总统拜登周三批评现代企业“目光短浅”，敦促参加达沃斯论坛的企业高管关怀员工和股东。
拜登对参加世界经济论坛年会的代表称，作为经济及民主中坚力量的中产阶层，如今面临来自技术变革的空前威胁。
“我在这里要呼吁的很简单：履行你们对员工以及股东的义务。”一些企业通过回购股份向投资者返还大量资金，而不是着眼未来进行投资，拜登对这种趋势提出批评。
当前全球股市动荡，且地缘政治风险上升，全球政界及商界领袖本周聚集达沃斯，探讨商业及更广泛的全球形势。
许多专家担心，下一波创新浪潮将毁掉数以百万计的就业岗位，掏空制造业及服务业的中等收入工作职位，尽管与此同时也会有新的高技能计算领域岗位应运而生。
拜登称，这种趋势对所有社会成员构成重大威胁。
“当中产阶层过得不错时，富人会过得非常好，而穷人也能够改善境遇。”他说道。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。