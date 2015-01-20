达沃斯论坛：全球经济不振让公司高管信心下滑，美国脱颖而出成亮点

**新兴市场魅力失色**

过去一年，企业高管对很多新兴市场国家的信心都进一步下降，只有印度例外。亲商的印度总理莫迪上台后，该国企业执行长成为全球最具信心的。

而俄罗斯遭到油价重挫和西方制裁的重创，企业高管从一年前的最具信心，转而变成最为悲观。

企业领袖对中国的信心亦下滑，中国不再是跨国企业进入市场的必然选择。

与五年前第一次进行该调查时不同，美国取代中国，成为企业高管们认为的最重要的海外增长市场。

美国经济已经较金融危机前增长约7%，而且就业增加的数量大于减少的数量，企业高管们认为很可能在这个仍为技术创新核心的国家进行投资。

这与国际货币基金组织(IMF)周二稍早公布的报告基调一致。IMF下调2015年全球经济增长预估，但上调美国增长预估。

德勤会计师事务所全球执行长Barry Salzberg也认同这一点，他对路透表示：“你能感觉到美国经济在好转，欧元区面临重大经济挑战，而中国经济已放缓。”(完)