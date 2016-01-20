焦点：中国经济放缓及油价跌势堪忧 全球CEO信心低迷

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透瑞士达沃斯1月19日（记者 Ben Hirschler） - 世界各地的商界领袖对近期销售增长前景的信心降至六年最低水平，因中国经济增速放缓，且油价跌跌不休，令人对全球经济前景深感担忧。
世界经济论坛年会在即，而普华永道一项针对逾1,400名CEO的调查结果相当黯淡，表明受访企业CEO认为面临的风险上升。
自2008金融危机以来，各国采取了大规模经济刺激措施，并采取超宽松货币政策，但此次调查中，只有27%的受访CEO预测未来12个月全球经济增长形势会改善，去年同期该比例则为37%。
中国的旺盛需求曾挽救濒临衰退边缘的全球经济，如今却成了引发担忧的焦点。
“之前许多其他经济体苦苦挣扎时，世界第二大经济体（中国）经济增长非常、非常强劲，但如今真的在放缓。”普华永道全球主席戴瑞礼（Dennis Nally）说。
“汇率和股市令人非常担心，而这些对中国经济能否顺利转型意味着什么，确实令人存疑。”
周二发布的数据显示2015年中国经济增长6.9%，为25年来最低增速。
而对CEO们来说，世界其他地区也没多少鼓舞人心的因素。
“欧洲和北美的情况还行，但你看许多新兴市场，真的让人担忧。”工业集团江森自控（Johnson Controls）执行长Alex Molinaroli称。
Molinaroli认为，中国经济基本面不像中国股市近期颓势暗示的那么糟糕，但他确实担心来自中国的涟漪效应。
调查显示，仅有35%的受访CEO表示对未来12个月自身企业营收增长“非常有信心”，为2010年以来最低比例，2015年时该比例为39%。
美国企业CEO中对前景充满信心者所占比例从2015年的46%降至33%，德国、英国等其他西方国家CEO的信心也呈类似下滑态势。
在主要经济体中，印度是难得的亮点，该国企业CEO中对近期销售增长充满信心者所占比例从62%升至64%。
瑞士CEO则信心最为低迷，仅有16%的受访者感到乐观，一年前该比例为24%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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