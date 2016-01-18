全球贫富差距加速扩大 政治分歧亦令人不安

(本文由路透中文网编译提供)

路透瑞士达沃斯1月18日 （记者 Ben Hirschler/Noah Barkin） - 全球政届和商界领袖们本周将齐聚瑞士达沃斯，而他们面对的是一个日渐分化的世界：穷人相比超级富豪变得更加贫穷，美国、欧洲和中东的政治分歧达到数十年来最严重的程度。

扶贫发展机构乐施会（Oxfam）周一称，全球仅62名富豪（其中53人为男性）拥有的财富就与占全球人口一半的最贫穷人口拥有的财富相当，最富有1%人口拥有的财富多于其余99%人口拥有的财富总和。

值得注意的是，贫富差距扩大速度比任何人预料的都快，最富有的1%人口赶超其余99%人口财富总和的速度比乐施会一年前预测的还要早一年。

贫富差距扩大以及民众与政治领袖之间的信任差距扩大，是赶赴达沃斯参加世界经济论坛（WEF）年会的全球精英们面临的巨大挑战。

但分化不仅存在于贫富阶层之间。中东地区什叶派穆斯林与逊尼派穆斯林之间的分歧已升至危机点，伊朗与沙特公开在该地区争夺影响力。

中东地区冲突的影响已经殃及欧洲，欧洲在如何处理二战以来最严重的难民危机上出现了严重的理念分歧，且随着英国威胁退欧，欧洲未来能否朝向更紧密的联盟迈进的疑虑也在上升。

特朗普在美国共和党总统参选人阵容中意外成为领跑者，暴露了美国存在巨大的政治分歧，在当下全球动荡不安的背景下，令美国盟友感到不安。(完)