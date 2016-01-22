达沃斯论坛：达沃斯与会精英担心欧盟变弱

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透瑞士达沃斯1月21日（记者 Paul Taylor/Martinne Geller） - 担心欧盟严重变弱是今年达沃斯论坛与会者讨论的热门话题，会与的商界及政界领袖们对关闭边境以及英国可能退出欧盟感到担忧。
2010年至2012年期间，银行家及企业高管们曾担心欧元可能崩溃，后来欧洲央行表态称会竭尽全力保护欧元。
如今欧盟自身处境危险，危机四伏，面临难民、安全、反欧民粹主义抬头、高度不确定的英国脱欧公投等问题。
四年前，欧盟凭借在欧元危机期间作出的和平及协调贡献，获得了诺贝尔和平奖。如今，欧盟则成为了欧洲病人。
来自中国、土耳其等国家的政界人士及经济学家称，欧盟应该克服恐惧，对经济逐步复苏以及基于规则的治理模式抱有更多信心。但欧洲人自身却忧心忡忡。
“‘英国脱欧’将会成为欧盟一体化的一个拐点，到目前为止，这看起来基本上已是不可逆转。”前瑞典首相、世界经济论坛的欧洲全球议程理事会负责人比尔特（Carl Bildt）说。
“其他欧洲国家政府也会面临让选民就欧盟成员国身份进行投票的压力，由此引发的国家‘特惠’呼声会在接下来几年妨碍欧盟的决策。”他说。
“如果英国民众在2016年或2017年投票支持脱离欧盟，那么英国可能会离开，而整个欧洲一体化项目将会蒙受可能是不可逆转的挫折。”周四发布的一份世界经济论坛报告称。
商界领袖们在闭门会议中警告称，如果引入针对公民的边境控制措施，经济将会遭受严重损失，同时还会对欧盟单一市场的货物自由流动产生危险的连锁效应。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)