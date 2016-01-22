达沃斯论坛：达沃斯与会精英担心欧盟变弱

路透瑞士达沃斯1月21日（记者 Paul Taylor/Martinne Geller） - 担心欧盟严重变弱是今年达沃斯论坛与会者讨论的热门话题，会与的商界及政界领袖们对关闭边境以及英国可能退出欧盟感到担忧。

2010年至2012年期间，银行家及企业高管们曾担心欧元可能崩溃，后来欧洲央行表态称会竭尽全力保护欧元。

如今欧盟自身处境危险，危机四伏，面临难民、安全、反欧民粹主义抬头、高度不确定的英国脱欧公投等问题。

四年前，欧盟凭借在欧元危机期间作出的和平及协调贡献，获得了诺贝尔和平奖。如今，欧盟则成为了欧洲病人。

来自中国、土耳其等国家的政界人士及经济学家称，欧盟应该克服恐惧，对经济逐步复苏以及基于规则的治理模式抱有更多信心。但欧洲人自身却忧心忡忡。

“‘英国脱欧’将会成为欧盟一体化的一个拐点，到目前为止，这看起来基本上已是不可逆转。”前瑞典首相、世界经济论坛的欧洲全球议程理事会负责人比尔特（Carl Bildt）说。

“其他欧洲国家政府也会面临让选民就欧盟成员国身份进行投票的压力，由此引发的国家‘特惠’呼声会在接下来几年妨碍欧盟的决策。”他说。

“如果英国民众在2016年或2017年投票支持脱离欧盟，那么英国可能会离开，而整个欧洲一体化项目将会蒙受可能是不可逆转的挫折。”周四发布的一份世界经济论坛报告称。

商界领袖们在闭门会议中警告称，如果引入针对公民的边境控制措施，经济将会遭受严重损失，同时还会对欧盟单一市场的货物自由流动产生危险的连锁效应。（完）