达沃斯论坛：达沃斯精英圈寻求纳入更多女性成员

2016年1月20日在达沃斯论坛拍到的Facebook首席运营官Sheryl Sandberg的图片。 REUTERS/Ruben Sprich

路透瑞士达沃斯1月23日 （记者 Martinne Geller/Carmel Crimmins） - 达沃斯人（Davos Man）被要求扩大自己的圈子，纳入更多女性成员。

达沃斯论坛期间女洗手间看不到排队，走廊里都是穿着正服的男士。从这点来看，世界经济论坛（WEF）可能没有反映真实的世界，但确实折射出精英商业阶层的汇聚。

加拿大新任总理特鲁多呼吁“达沃斯人”效仿他的做法。“达沃斯人”指的是出席达沃斯论坛的全球政商界精英人士。

44岁的特鲁多运用配额制度，实现了内阁成员性别平衡。

“作为男性，我们在支持与要求（性别）平等以及在要求改变方面的角色真的很重要，”特鲁多表示。

今年冬季达沃斯有2,500名与会者，女性比例仅占18%，略多于女性在全球公司董事会中所占的17%平均比例。

WEF会议的一些“资深”与会者称，相比早期她们经常是场中仅有的女性的时候，现在情形已有改善。

咨询机构安永的公共政策全球副主席Beth Brooke-Marciniak十年前在达沃斯主办了首次女性论坛活动，有700人参加。

“我们故意那么做，以提醒WEF：‘你们有注意到我们（女性）人很少吗？’”

自那之后，WEF主办方努力通过与包括汤森路透在内的约100家企业合作，以改变与会者构成。汤森路透是路透社的母公司。

这些企业被给予四名代表名额，但若四人中有一位女性代表，则可再派一名代表。问题是高级管理层中女性较少。

WEF发言人周六对路透表示，今年女性与会者的代表比例因此从2011年的9%增加了一倍多至20%。WEF 2011年引入了这个配额制度。

“最终我们的目标是为领导人提供工具，使他们能为两性创造平等机会”，该发言人称。

“WEF撬动了他们能撬动的杠杠，”Brooke-Marciniak说道。“但除非女性CEO更多，否则比例如何能改善？”（完）