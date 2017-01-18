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国际财经 | 2017年 1月 18日 星期三 17:47 BJT

汇丰CEO称将在英国脱欧后把创造约20%交易收入的员工迁至巴黎

路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰(HSBA.L)将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。

“我们今年不会搬，明年可能也不会，”欧智华称当英国已经完全脱离欧盟时，可能在两年左右的时间迁移员工。

欧智华称，汇丰具备迁移所需要的所有牌照，只需要在法国成立一个过渡性的控股公司即可，这只需要几个月的时间。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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