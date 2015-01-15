李克强将在达沃斯论坛发表主旨演讲

法国大选候选人马克龙与勒庞就欧元和恐怖主义问题展开激辩
路透巴黎5月4日 - 法国极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)与中间派候选人马克龙周三在一场火药味颇浓的电视辩论中针锋相对，双方对于法国的前途、欧元问题以及反恐怖主义的方式意见不一。周日即将迎来法国大选的决选轮投票。
路透日内瓦1月14日 - 世界经济论坛2015年年会将于1月21日-24日在瑞士达沃斯举行。世界经济论坛周三称，将有至少40名国家和政府领导人出席此次年会。中国国务院总理李克强将发表主旨演讲。
该组织称，将有2,500名来自政界、商界、央行、宗教界以及其他领域的人士参加此次年会，此次年会主题为“全球新局势”。
世界经济论坛主席施瓦布（Klaus Schwab）称，当今世界处在一个十字路口，“一边是分崩离析、充满仇恨、原教旨主义盛行的世界，另一边是团结一致、相互合作的世界”。
他以上周法国《查理周刊》遇袭案以及后来的反恐游行为例，谈起“攸关人类命运的一年”。
法国总统奥朗德、德国总理默克尔、乌克兰总统波罗申科和埃及总统塞西都将出席年会。
美国国务卿克里与伊朗外长扎里夫目前正在日内瓦举行核谈判，他们届时可能在达沃斯再次会面。约旦国王阿卜杜拉二世以及伊拉克总理阿巴迪预计也会出席年会。 （完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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