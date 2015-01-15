李克强将在达沃斯论坛发表主旨演讲

路透日内瓦1月14日 - 世界经济论坛2015年年会将于1月21日-24日在瑞士达沃斯举行。世界经济论坛周三称，将有至少40名国家和政府领导人出席此次年会。中国国务院总理李克强将发表主旨演讲。

该组织称，将有2,500名来自政界、商界、央行、宗教界以及其他领域的人士参加此次年会，此次年会主题为“全球新局势”。

世界经济论坛主席施瓦布（Klaus Schwab）称，当今世界处在一个十字路口，“一边是分崩离析、充满仇恨、原教旨主义盛行的世界，另一边是团结一致、相互合作的世界”。

他以上周法国《查理周刊》遇袭案以及后来的反恐游行为例，谈起“攸关人类命运的一年”。

法国总统奥朗德、德国总理默克尔、乌克兰总统波罗申科和埃及总统塞西都将出席年会。

美国国务卿克里与伊朗外长扎里夫目前正在日内瓦举行核谈判，他们届时可能在达沃斯再次会面。约旦国王阿卜杜拉二世以及伊拉克总理阿巴迪预计也会出席年会。 （完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。