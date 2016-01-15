世界经济论坛称难民危机与气候变化成2016最大风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月14日 - 世界经济论坛（WEF）调查的专家称，我们生活在一个日益危险的世界，政治、经济与环境威胁堆积在一起。

WEF周四发布《2016年全球风险报告》称，就发生概率而言，难民危机是最大单一风险，而气候变化被认为潜在影响最大。

从叙利亚到南苏丹，约有6,000万人因武装冲突背井离乡，导致难民数量创下纪录水平，相比二战期间约高50%。

包括去年发生的巴黎恐袭案在内的袭击事件和从中东到南中国海的地缘政治断层线，当今世界政局可能处于冷战结束以来最不稳定的阶段。

经济忧虑，尤其是对于中国经济增长的担忧，以及日渐频繁的极端天气事件，也是危险信号。这导致全球风险面的宽度达到这项WEF调查开展11年以来的最大。

“几乎每一项风险都比过去几年高了，这绘出了一幅令人不安的总体图景，”保险经纪商达信（Marsh）全球风险部门负责人John Drzik表示，Drzik协助编制了这份WEF报告。

“经济风险再次相当强烈地出现，许多国家将中国因素、能源价格和资产泡沫视为重大问题。”

WEF去年发布的全球风险报告首次将国家间冲突列为首要风险，之前的报告大多强调经济威胁。

英国财政大臣奥斯本警告称，2016年以“各种危险的新威胁混合出现”开局。奥斯本将参加达沃斯论坛。

1月20日至23日的达沃斯论坛将汇聚地缘政治热点地区的领导人，譬如中东“宿敌”伊朗和沙特的外交部长。美国也将派出有史以来规模最大的代表团，包括副总统拜登。

WEF周三取消邀请朝鲜参会。朝鲜之前进行了第四次核试验，违反了联合国禁令。

报告调查了近750位专家与决策者，分析了29项全球性风险在10年内的发生概率及其影响。（完）