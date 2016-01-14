达沃斯论坛取消邀请朝鲜参会

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透日内瓦1月13日 （记者 Tom Miles） - 世界经济论坛（WEF）已取消邀请朝鲜参加2016年在达沃斯举行的世界经济论坛年会。
WEF周三称，朝鲜外务相李洙墉将参加1月20日至23日在达沃斯举行的2016年世界经济论坛年会，但之后称取消了对朝鲜的邀请。朝鲜上次派出代表团参会是在1998年。
朝鲜没有立刻对此作出回应。
WEF执行董事菲利普·罗斯勒（Philipp Roesler）在日内瓦的新闻发布会上表示，WEF去年底邀请朝鲜参会，因“朝鲜当时透露了一些令人信服与鼓舞的信号，表明可能有机会进行国际对话”。
“但我们都看到了上周发生的事情，”罗斯勒说道。
“我们认为，在核试验发生后，（朝鲜）已无可能进行符合世界经济论坛精神的国际对话。”
“因此我们无法继续邀请朝鲜参会。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)