达沃斯论坛取消邀请朝鲜参会

路透日内瓦1月13日 （记者 Tom Miles） - 世界经济论坛（WEF）已取消邀请朝鲜参加2016年在达沃斯举行的世界经济论坛年会。

WEF周三称，朝鲜外务相李洙墉将参加1月20日至23日在达沃斯举行的2016年世界经济论坛年会，但之后称取消了对朝鲜的邀请。朝鲜上次派出代表团参会是在1998年。

朝鲜没有立刻对此作出回应。

WEF执行董事菲利普·罗斯勒（Philipp Roesler）在日内瓦的新闻发布会上表示，WEF去年底邀请朝鲜参会，因“朝鲜当时透露了一些令人信服与鼓舞的信号，表明可能有机会进行国际对话”。

“但我们都看到了上周发生的事情，”罗斯勒说道。

“我们认为，在核试验发生后，（朝鲜）已无可能进行符合世界经济论坛精神的国际对话。”

“因此我们无法继续邀请朝鲜参会。”（完）