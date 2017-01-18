达沃斯论坛：全球药企将投资5000万美元 在贫困国家对抗癌症等痼疾

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
包括辉瑞(Pfizer)(PFE.N)、默克(MRK.N)、诺华制药(NOVN.S)、罗氏(ROG.S)、赛诺菲(SASY.PA)和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) (GSK.L)在内的22家药企，将为这一得到世界银行支持的项目提供资金和技术。
这项名为Access Accelerated的动议是在达沃斯世界经济论坛上宣布的，目的是改进治疗和预防。
全球最大的抗癌药物生产商--罗氏的首席执行官施万表示，罗氏和其他公司已经准备对发展中国家实施优惠价格，不过成本只是其中一个障碍。
“与医院基础设施也有很大关系。如果没有先进的医疗设备，那就无法施用现代抗癌药物，”他对路透说，“我们将在这个领域开展合作。”(完)
(编译 杜明霞；审校 汪红英)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。