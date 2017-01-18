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国际财经 | 2017年 1月 18日 星期三 14:06 BJT

达沃斯论坛：全球药企将投资5000万美元 在贫困国家对抗癌症等痼疾

路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。

包括辉瑞(Pfizer)(PFE.N)、默克(MRK.N)、诺华制药(NOVN.S)、罗氏(ROG.S)、赛诺菲(SASY.PA)和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) (GSK.L)在内的22家药企，将为这一得到世界银行支持的项目提供资金和技术。

这项名为Access Accelerated的动议是在达沃斯世界经济论坛上宣布的，目的是改进治疗和预防。

全球最大的抗癌药物生产商--罗氏的首席执行官施万表示，罗氏和其他公司已经准备对发展中国家实施优惠价格，不过成本只是其中一个障碍。

“与医院基础设施也有很大关系。如果没有先进的医疗设备，那就无法施用现代抗癌药物，”他对路透说，“我们将在这个领域开展合作。”(完)

(编译 杜明霞；审校 汪红英)

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