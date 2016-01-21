达沃斯论坛：教皇呼吁与会精英考虑自身在制造不平等中扮演的角色

路透瑞士达沃斯1月20日 - 教皇方济各周三对参加达沃斯的全球政商界精英表示，他们不应无视穷人的呼声，他们必须考虑自己在制造不平等中扮演的角色。

方济各在给世界经济论坛（WEF）达沃斯年会的致辞中表示，不能让机器人等新技术用“没有灵魂的机器”取代人类。

“我再次提醒你们所有人注意：‘不要忘记穷人！’”，他说道。

方济各也呼吁商业领袖留心地球不会变成“一座空洞的乐园”。方济各去年曾就气候变化与环境保护撰写一篇重要的教皇通谕。

达沃斯论坛每年汇聚全球政商界精英，讨论经济、气候变化和战争等议题，期冀寻找解决方案。

但达沃斯论坛遭到反全球化活动人士和其他人士的抨击，他们称全球许多问题起初就是这些与会组织造成的。

扶贫发展机构乐施会（Oxfam）估计全球最富1%人口拥有财富已经超过其余99%人口拥有财富的总和，诸如此类的报导支持了上述批评人士的观点。

方济各称，企业与富裕社会必须承认他们在导致贫穷方面的角色。

“悲叹他人的苦痛不仅意味着分享他们的疾苦，也意味着而且首先意味着认识到我们自身的行为是导致不公正与不平等的一个原因，”方济各说道。

“一旦我们认识到这点，我们就会变得更人性化，因为对我们兄弟姐妹的责任是我们共同人性的基本部分。不要害怕向穷人敞开你们的思想与心灵。这样，你们的经济与技术天才会得到完全自由，并将发现完整人生的幸福，而这是消费主义本身无法提供的，”方济各说道。

方济各过去曾严厉抨击不受节制的资本主义，呼吁重新分配财富，呼吁把人置于利润之上的经济政策。方济各的这些观点招致经济领袖的批评。（完）