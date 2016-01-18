调查发现年轻人担忧工作被机器人取代 发展中国家受访者更乐观

路透慕尼黑1月18日 - 周一发布的一项国际调查显示，十分之四的年轻人认为十年内机器将能胜任他们的工作。

近半的西方国家受访者称，他们的教育没有为他们的职位作好准备。

印度商业和软件服务企业Infosys委托进行的这项调查显示，技能差距在欧洲尤其明显。这项调查在全球九个大国进行，访问了9,000名16到25岁的年轻人。

近80%的全球受访者称，他们（就业后）必须学习学校没教的新技能，而快速的技术变革--被机器人或者智能系统取代的威胁--要求持续学习新技能才能赶上。

调查在澳大利亚、巴西、英国、中国、法国、德国、印度和美国各访问了约1,000名年轻人，在南非访问了700名年轻人。

Infosys首席执行官Vishal Sikka称，技术发展之快甚至超过十年前设想的可能情形，而教育系统却仍停留与300年前农业型社会的职业相对应的程度。

“我们必须转变过去的做法；将教育重点从学习我们已知的知识转变到专注于探索未知领域，”他谈及该调查结果时表示。

近三分之二全球受访者称，他们对职业前景感到乐观，但巴西、中国、印度和南非等发展中国家的受访者远比发达国家的受访者更乐观。

调查发现，印度有60%的受访者称，他们认为自己拥有职业所需技能，而法国仅有四分之一受访者有这种信心。

调查由位于伦敦的ICM Unlimited具体实施。（完）