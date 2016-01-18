调查发现年轻人担忧工作被机器人取代，发展中国家受访者更乐观

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透慕尼黑1月18日 - 周一发布的一项国际调查显示，十分之四的年轻人认为十年内机器将能胜任他们的工作。
近半的西方国家受访者称，他们的教育没有为他们的职位作好准备。
印度商业和软件服务企业Infosys委托进行的这项调查显示，技能差距在欧洲尤其明显。这项调查在全球九个大国进行，访问了9,000名16到25岁的年轻人。
近80%的全球受访者称，他们（就业后）必须学习学校没教的新技能，而快速的技术变革--被机器人或者智能系统取代的威胁--要求持续学习新技能才能赶上。
调查在澳大利亚、巴西、英国、中国、法国、德国、印度和美国各访问了约1,000名年轻人，在南非访问了700名年轻人。
Infosys首席执行官Vishal Sikka称，技术发展之快甚至超过十年前设想的可能情形，而教育系统却仍停留与300年前农业型社会的职业相对应的程度。
“我们必须转变过去的做法；将教育重点从学习我们已知的知识转变到专注于探索未知领域，”他谈及该调查结果时表示。
近三分之二全球受访者称，他们对职业前景感到乐观，但巴西、中国、印度和南非等发展中国家的受访者远比发达国家的受访者更乐观。
调查发现，印度有60%的受访者称，他们认为自己拥有职业所需技能，而法国仅有四分之一受访者有这种信心。
调查由位于伦敦的ICM Unlimited具体实施。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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