达沃斯论坛：精英们怎么看话题人物特朗普？

(本文由路透中文网编译提供)

路透瑞士达沃斯1月22日 （记者 Carmel Crimmins/Martinne Geller） - 路透瑞士达沃斯1月22日 （记者 Carmel Crimmins/Martinne Geller） - 世界经济论坛期间，与会精英谈到美国共和党总统参选人特朗普时，使用了“不可置信”、“令人尴尬”甚至“危险”等词汇。

一些与会者预计，可能还没等到美国共和党选择总统候选人，特朗普的竞选活动就已失败；但许多与会者指出，现在看来特朗普获得共和党提名也不是不可能。

一些人士称，不管结果如何，眼下如火如荼的选战可能改变美国的政治环境，无论是民主党还是共和党内，都有新民粹主义情绪宣泄。“大嘴巴”特朗普在共和党参选人中领跑；而民主党内，以社会主义者自居的桑德斯对热门人选希拉里构成重大挑战。

特朗普的民族主义论调，尤其是有关禁止穆斯林入境美国、对进口商品课重税以及在美墨边境建隔离墙等提议，肯定不受自由贸易倡议者欢迎。

智利财长巴尔德斯（Rodrigo Valdes）表示，特朗普在竞选活动中发表的言论，显然与一体化格格不入。

“在智利，我们深切以为美洲一体化是好事，不管是商品、融资还是人民。所以我希望能听到更受人欢迎的言论。”

前美国众议院多数党领袖坎托（Eric Cantor）也出席了此次达沃斯年会，他目前是投资银行Moelis & Co副董事长。与共和党内许多当权派相似，他对特朗普冷言相向。

“他（特朗普）不庄重。他在宣扬个人品牌以及反映国内愤怒情绪方面的表现让人惊奇。”坎托表示。

“‘特朗普狂热’的现象不可持续，无法带来胜选结果。”

但对冲基金Skybridge Capital的首席投资官诺特（Ray Nolte）则认为，这类当权派表态听起来更像是一厢情愿。

“特朗普会获得（共和党总统候选人）提名吗？我不知道。但现在看起来确实是那样，”诺特说，“这儿（达沃斯）的主流人士都说他不可能获得提名。当他们这么说时，很可能意味着这种情况（特朗普获提名）会发生。”

《赫芬顿邮报》（Huffington Post）原先报道特朗普时，一直把他作为娱乐人物而非政治人物。但创办人阿丽安娜·赫芬顿 （Arianna Huffington）称，当特朗普提议禁止穆斯林进入美国后，他变得太过危险、不能被忽略，因此这家新闻网站也改变了前述做法。

她说：“我觉得，当特朗普被当成主流、而非被视作走极端、危险的候选人时，这才是美国政治最令人忧虑的一面。”

“现在各个主流节目都采访他，问他若当选第一次国情咨文演讲会说些什么，而不是逼问他关于他的政策主张，尤其是想禁止穆斯林入境的政策主张，这种立场太危险，太有悖美国（价值观），这才应该是报道特朗普时的焦点所在。”

咨询公司麦肯锡董事长兼全球总裁鲍达民（Dominic Barton）则认为，特朗普将美国选举变成了“娱乐”，这可能损害美国的国际形象。

但也并非所有人都忧心忡忡。印度技术服务公司Infosys执行副总裁Sandeep Dadlani说，30多年来， 该公司主要营收都来自美国。

他说：“我们看过许多次选举了。每逢选举季，总会有些言论或极端个性特别抢眼。但我们发现最终无论是哪个党获胜，政府都会采取明智的政策。”(完)