韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透达沃斯1月21日 - 法国总理瓦尔斯（Manuel Valls）周四称，若英国退出欧盟将是场悲剧，并称希望2月召开的欧盟峰会朝着达成协议的方向迈进。
英国首相卡梅伦希望在2月峰会上能达成一项欧盟改革协议，为英国公投铺路。英国公投最早可能于6月举行。卡梅伦在达沃斯期间将与欧盟领导人会面，以推进其主张。
“我们必须找到折衷方案，大家都在为此努力，我希望2月的会议能让我们取得进展，至少将是决定性的一步。”瓦尔斯在达沃斯世界经济论坛表示。
“看到英国离开欧盟将是场悲剧，”他说道，“我们必须尽一切努力，争取英国及其人民留在欧盟。但绝非不惜任何条件，这是没道理的。”（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。