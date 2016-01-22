达沃斯论坛：法国总理称若英国退出欧盟将是场悲剧

路透达沃斯1月21日 - 法国总理瓦尔斯（Manuel Valls）周四称，若英国退出欧盟将是场悲剧，并称希望2月召开的欧盟峰会朝着达成协议的方向迈进。

英国首相卡梅伦希望在2月峰会上能达成一项欧盟改革协议，为英国公投铺路。英国公投最早可能于6月举行。卡梅伦在达沃斯期间将与欧盟领导人会面，以推进其主张。

“我们必须找到折衷方案，大家都在为此努力，我希望2月的会议能让我们取得进展，至少将是决定性的一步。”瓦尔斯在达沃斯世界经济论坛表示。

“看到英国离开欧盟将是场悲剧，”他说道，“我们必须尽一切努力，争取英国及其人民留在欧盟。但绝非不惜任何条件，这是没道理的。”（完）