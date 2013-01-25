默克尔指责日本加速印钞 引发货币战担忧

路透1月24日（记者 Noah Barkin/Annika Breidthardt） - 德国总理默克尔周四加入到日益激烈的货币战论战中，指出日本央行最近加速印钞，引发货币战担忧。

发达国家央行，尤其是日本和美国，一直在采取激进的举措，通过通货再膨胀来刺激本国经济增长。这些措施将导致其货币贬值。

在达沃斯世界经济论坛上当被问及货币操纵是否会导致不当竞争时，默克尔表示，“我并非全无担忧。”

“我不能说此刻我对日本毫无担忧。众所周知，我们德国的观点是央行不是用来收拾糟糕政治决定烂摊子的，也不是为了解决竞争力不足的问题。”

日本新首相安倍晋三向日本央行施压，要求其采取更大胆行动以克服通缩，并帮助日本走出衰退。最近几个月日本央行扩大了资产购买项目，并于本周将目标通胀率定为2%。

本周，德国央行行长也与其他国家央行官员一道对竞争性货币贬值风险发出警告。

国际清算银行行长Jaime Caruana在达沃斯接受路透采访时称，在促进经济增长和令本国货币贬值方面，各国央行面临“过度压力”。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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