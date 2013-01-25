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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 11:37 BJT

达沃斯论坛: 德国总理梅克尔加入货币战争论,称日本令人担忧

路透1月24日 - 有关货币战的争论再次萌芽,德国总理梅克尔周四也投入论战,称日本近期加快货币宽松引人担忧.

发达国家的央行,尤其是日本和美国都在积极放宽货币政策刺激经济.这也起到了压低本币的效果.

"我并不是毫不担心."梅克尔在达沃斯论坛上被问到汇率操纵是否可能造成竞争扭曲时回答道.

"我想说,现在我并非毫不担心日本的举动."她补充道,"众所周知,在德国,我们认为央行不是用来给糟糕的政治决定收拾残局的,也不是给缺乏竞争力买单的."

梅克尔称,央行要给自己的行动划定限制,这点很重要,比如欧洲央行去年推出的购债计划就是以经济改革为行动前提的.

她说道:"央行解决不了政治决定带来的结构性问题.他们只能牵线搭桥."

"欧洲央行就起到了这种作用,但他们也明确表示,只有实施结构性改革和接受我们条件的,才能期待我们的支持."

对于其他官员在达沃斯论坛上有关欧洲撙节力度过大的暗示,梅克尔不以为然.她表示,有时候需要以危机来迫使政界做出艰难的改革.

她还谈到,年轻人失业问题是欧洲"最大的负担",可能有必要采取措施防止政治和社会动荡.(完)

(编译 程琳; 审校 张荻)
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