达沃斯论坛: 德国总理梅克尔加入货币战争论,称日本令人担忧

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透1月24日 - 有关货币战的争论再次萌芽,德国总理梅克尔周四也投入论战,称日本近期加快货币宽松引人担忧.
发达国家的央行,尤其是日本和美国都在积极放宽货币政策刺激经济.这也起到了压低本币的效果.
"我并不是毫不担心."梅克尔在达沃斯论坛上被问到汇率操纵是否可能造成竞争扭曲时回答道.
"我想说,现在我并非毫不担心日本的举动."她补充道,"众所周知,在德国,我们认为央行不是用来给糟糕的政治决定收拾残局的,也不是给缺乏竞争力买单的."
梅克尔称,央行要给自己的行动划定限制,这点很重要,比如欧洲央行去年推出的购债计划就是以经济改革为行动前提的.
她说道:"央行解决不了政治决定带来的结构性问题.他们只能牵线搭桥."
"欧洲央行就起到了这种作用,但他们也明确表示,只有实施结构性改革和接受我们条件的,才能期待我们的支持."
对于其他官员在达沃斯论坛上有关欧洲撙节力度过大的暗示,梅克尔不以为然.她表示,有时候需要以危机来迫使政界做出艰难的改革.
她还谈到,年轻人失业问题是欧洲"最大的负担",可能有必要采取措施防止政治和社会动荡.(完)
(编译 程琳; 审校 张荻)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进