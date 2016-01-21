焦点：达沃斯与会者放眼长远 认为年初市场大跌并非金融危机信号

路透达沃斯1月20日 - 随着商界领袖和政策制定者在达沃斯齐聚一堂，全球市场重跌成为了茶余饭后的主要话题，不过到目前为止大家都认为这并非金融危机的信号。

世界经济论坛年度会议上，与会者围绕从机器人对就业的影响，到两性及财富不平等的诸多领域展开激烈讨论。而与此同时MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS跌至2013年7月以来最低水平。

如果维持跌势，则1月下跌9.9%将成为2009年以来最大月度跌幅，当时全球金融危机接近尾声。

“我不认为这是2008年重演...这并不是在否认市场存在一些严重风险--尤其中国经济在放缓，”毕马威会计师事务所全球董事长John Veihmeyer周三在路透全球市场论坛称。

国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济增长预估至3.4%，这是在不到一年的时间内该组织第三次下调预估。中国公布的最新数据显示，2015年中国经济增长速度为25年来最慢。

中国经济快速放缓以及油价急剧下跌，让全球各地投资者感到担忧。但欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西对路透电视表示，他不认为会重新陷入一场国际金融危机。

“我没感觉到金融危机正在卷土重来...但确实存在不利因素，我们需要应对，”他说。

“存在担忧...尤其是对于正在进行转型的中国，转型是困难的，而且存在不确定性。”

**出问题的先兆**

然而，继开局不顺之后，出席达沃斯论坛的一些人士对于2016年前景并不是充满信心。

“市场动荡可能预示某些方面不太对头，而且即使这种动荡不够理性，也可能造成实际不良后果。现在发生的事情表明，正在蔓延的过度乐观情绪是错误的，”诺贝尔奖得主、美国经济学家斯蒂格利茨对路透表示。

继利率多年来保持在纪录低位和实施量化宽松之后，莫斯可维西表示相信各央行仍拥有重振全球经济的弹药，但斯蒂格利茨并不相信这点。

“美联储没搞清情况。美国与巴西在全球形势不佳的情况下升息。相比于市场，央行的行为经常脱离实际情况，”斯蒂格利茨认为不会出现G7或G20级别的干预。

担任英国国防工业集团BAE Systems董事长的资深英国企业家Roger Carr表示，前景看起来不太妙。

“去年此时达沃斯论坛召开时，情况还不错，和现在大不相同。当时面对的问题是贫富之分，而不是‘我们全要变穷吗？’”

“目前情况相当悲观，”他对路透表示。

**良性修正**

不过，像前巴克莱执行长Bob Diamond这类银行家表示，中国经济成长放缓是“良性修正”，虽然严重，却也是必要的。

现在投资于南非的Diamond对记者表示，目前形势与2008年第四季及2009年第一季没有可比性。他认为那时是“我所见到过的最深的经济修正”，而现在则是美国经济正在成长，西欧情况也不错。

这种观点受到中欧国际工商学院副院长兼教务长丁远教授的赞同。他对路透表示，如果根据人民币小幅贬值和中国股市下跌来判断中国经济状况，将会犯错误。

“这只是短期波动...人们过于专注于短期情况。我们应该着眼于未来五年，而不是未来两个月，”他说。

对于试图带领企业安然度过未来一年的高管们来说，油价仍然是一大未知数。

“在我们所处的许多市场中，油价显然是影响经济体质的一大因素。我们预期各国政府将努力适应这种新的油价水准，不论是在30美元，还是更低或更高。谁知道2016年情况会怎么样？”Vimpelcom执行长Jean-Yves Charlier在接受采访时对路透表示。(完)