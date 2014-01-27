分析：新兴市场给达沃斯与会精英一记响亮的耳光

路透瑞士达沃斯1月26日(记者 Paul Carrel/Ben Hirschler) -正当他们准备再次昂首阔步前进之时，面对新兴市场货币遭受抛售，全球精英上周遭遇挫折。这似乎提醒人们全球经济依然面临很多风险。

出席达沃斯世界经济论坛的资深人士认为此事是个预警，即预期全球经济将平稳向好是错误的，全球复苏之路很可能是动荡崎岖的。

欧元区危机最糟糕的时期已经过去，发达国家重新恢复经济增长，但这种很大程度上由各国央行超宽松货币政策促成的经济复苏料反复无常。

美联储将在今年退出量化宽松政策的前景，加上若干新兴市场出现的政治危机，引发上周对新兴市场的抛售，暴露出发展中和发达经济体某些尚未解决的问题。

投资管理公司贝莱德(BlackRock)执行长拉里·芬克(LarryFink)在达沃斯世界经济论坛上表示：“现在我听到的乐观预期太多了。”

“我认为本周市场所经历的将预示今年全年的情况。我们将经历一个更具波动性的世界。”

美国、日本和欧洲的经济重新恢复增长，掩盖了很多日益恶化的问题，比如年轻人的长期失业、技术工人的缺乏以及贫富不均。

科技高管对于产品、医疗和通讯的革命性突破欢欣鼓舞，但其他人则担心这些科技进步或许会威胁到就业机会。

尽管富裕国家和不发达国家的失业率非常高，但出席世界经济论坛的执行长们则抱怨招不到好的人才。

在西方，很多年轻人从学费高昂的大学毕业，但伴随毕业而来的是高额债务以及不适宜的技能，而在发展中国家，大部分还没有实现其经济潜力。

国际劳工组织上周报告称，2013年，全球失业人口达到近2.02亿，较一年前增加了500万。

德国工业巨头西门子(SIEGn.DE)首席执行官Joe Kaeser不禁质疑全球是否真的实现了经济复苏。

“因为我们看到的情况不错，我们就感觉良好吗？还是因为只是不那么痛了才感觉良好呢？我们创造了多少工作机会？对于欧洲数百万的失业人口，我们帮助多少人找到了工作？”他发问道。

**全球经济增长引擎的转变**

接下来的一年将见证世界主要经济增长引擎发生明显变化，美国和其他发达经济体的贡献将增多，而新兴市场的贡献将不如从前。

美联储缩减购债将令流动性发生逆转。此前，全球资金蜂拥进入高收益率的新兴市场资产。

墨西哥财长Luis Videgaray表示：“随着美联储缩减购债，我们预计今年对于新兴市场是动荡的一年。”

尽管各大公司的执行长们对像阿根廷和土耳其等某些国家比较担忧，但他们仍希望开拓亚洲、拉美和非洲日益崛起的中产阶级市场，不过他们对投资选择非常挑剔。

贝莱德执行长芬克称，美联储缩减购债只是某些新兴市场出现动荡的借口，真正的原因是这些受影响国家的“糟糕政策”。

投资者短期准备迎接新兴市场出现更多下滑的消息。

“新兴市场正处于下滑之际，发达市场将对推动全球经济增长占据更高比例，”对冲基金公司Taconic CapitalAdvisors的Scott Gordon说道。

不过发达经济体要想本国的经济能平稳发展也有自己的工作要做。

黑石顾问合伙人公司全球主管JohnStudzinski称，“自满情绪既是今年达沃斯世界经济论坛好的一面，也是不好的一面。一方面，我们不再考虑欧元区崩溃的问题，人们也更加释然。”

“另一方面，人们对需要关注的事情没有关注，比如旨在解决劳动力市场错配的教育改革，尤其是欧洲和美国。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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