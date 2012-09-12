版本:
中国
中国财经 | 2012年 9月 12日 星期三 14:35 BJT

《达沃斯论坛》大摩高管称中国IPO审批当局必须保护投资者利益

路透天津9月12日电---摩根士丹利(MS.N)亚太区联席首席执行官孙玮称,中国监管当局审批首次公开发行(IPO)时,应该更多地保护投资者利益,而不是只注重企业的商业模式.

孙玮还表示,中国监管当局目前以家长式的态度审批IPO,这点应该要改.

以前,有人批评中国当局以随意挑选的方式核准IPO,审批过程更多是受政治关系推动,而不是通过恰当的上市委员会评估.

2011年,因为出现会计丑闻,在大中华区和海外上市的一批中国企业股价挫跌,有不少甚至摘牌下市.(完)

--编译 白云;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐