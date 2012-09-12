《达沃斯论坛》大摩高管称中国IPO审批当局必须保护投资者利益

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透天津9月12日电---摩根士丹利(MS.N)亚太区联席首席执行官孙玮称,中国监管当局审批首次公开发行(IPO)时,应该更多地保护投资者利益,而不是只注重企业的商业模式.
孙玮还表示,中国监管当局目前以家长式的态度审批IPO,这点应该要改.
以前,有人批评中国当局以随意挑选的方式核准IPO,审批过程更多是受政治关系推动,而不是通过恰当的上市委员会评估.
2011年,因为出现会计丑闻,在大中华区和海外上市的一批中国企业股价挫跌,有不少甚至摘牌下市.(完)
--编译 白云;审校 徐文焰
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。