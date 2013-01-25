达沃斯与会各方在解决肥胖症问题上存在分歧

(本文由路透中文网编译提供)

路透达沃斯1月24日 - 肥胖症是糖尿病和心脏病的主要因素，给公共部门和民间部门造成支出，拖累经济发展。不过参加达沃斯世界经济论坛会议的商业领袖们却无法在解决肥胖症问题上达成共识。

世界经济论坛过去曾在医疗保健领域取得显着成就，比如刺激支持对抗艾滋病和给穷国儿童接种疫苗，不过对抗肥胖症上升料是更为复杂的工作。

“很多利益夹杂在其中。问题是我们如何将各方利益统一起来。企业们意识到肥胖对他们获利的影响，他们需要健康的工人和健康的消费者，”世界经济论坛健康和医疗保健专家Olivier Raynaud说道。

世界经济论坛预计，非传染病和精神健康问题或导致未来20年累计造成47万亿美元支出，其中44%的糖尿病负担和23%的心脏病支出要归咎于肥胖症。

看看世界经济论坛战略合作伙伴名单就知道有多少利益牵涉其中，外界责备食品和饮料企业助长了肥胖症危机，而制药企业从糖尿病患病率升高中获益。

也要考虑消费者的选择，以及销售高热量食品的企业常常也销售更加健康食品的事实。

“我们可以停止销售冰淇淋，但是人们仍会想吃冰淇淋。”雀巢 首席执行官Paul Bulcke说道。雀巢耗巨资开发更加健康的产品，包括低脂肪冰淇淋。

就在本周，可口可乐 在美国有线电视上投放了一个广告，试图凸显该公司在对抗肥胖症上作出的努力。该公司首席执行官Muhtar Kent是今年达沃斯论坛的联席主席之一。

软饮行业面临监管加强的风险。可口可乐的这一广告提到该公司销售约180款低热量和零热量饮料，广告还提醒观众“如果你摄入的热量比消耗的多，你的体重将增加”。

周六，世界经济论坛将举行“健康生活”私人会议，主要的参会者包括食品行业、医疗保健行业和农业以及健康监管机构的高管，会议试图达成采取实际行动的协议。（完）