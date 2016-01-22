达沃斯论坛：阿塞拜疆总统称准备与OPEC就产量政策合作

路透瑞士达沃斯1月21日 - 阿塞拜疆总统阿利耶夫(Ilhan Aliyev)周四表示，若全球就减少石油过剩供应达成协议，他准备与石油输出国组织(OPEC)在产量政策上合作。

这标志着阿塞拜疆立场发生明显转变，该国先前曾拒绝受邀参加OPEC的一场会议。

阿利耶夫表示，油价重挫令其政府措手不及。在市场供应过剩且产量增加的背景下，过去18个月油价挫跌了70%以上。

“当然，我们并不是为那个做准备。阿塞拜疆人是为距今约20年后、所谓的后石油时代做准备，”他在达沃斯世界经济论坛上称。

“因此对我们来说那是个意外，同时对我国经济也造成压力，因为我们编制的预算是基于今年油价在50美元，去年在90美元，”他补充说。

原油期货本周触及2003年以来低位，指标布兰特原油周四稍早每桶约在28美元；但之后上升，最后结算价报每桶29.25美元，上涨4.9%。

阿塞拜疆去年石油产量减少0.8%，至4,170万吨(约合日产量83.7万桶)。

阿利耶夫还表示，如果油价继续维持在低档，将给该国预算带来很大压力。(完)