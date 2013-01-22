“克服逆境”将成达沃斯论坛基调

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透苏黎世1月21日（记者 Emma Thomasson） - 世界经济论坛年会将于本周在瑞士达沃斯举行，届时意大利总理蒙蒂将发表题为“克服逆境”的演讲，为此次论坛定下基调。
此次盛会将吸引超过1,500名商界精英和以及蒙蒂等多达50名政界领袖，其中许多政界领袖面临危机考验，正努力带领经济和企业摆脱全球金融危机甚或国内丑闻的冲击。
世界经济论坛创始人施瓦布在新闻发布会上说：“很显然，世界经济的未来要建立在重塑信任的基础上，要重塑对领袖的信任，重塑对未来的信心。这意味着我们必须脱离眼下的危机模式。”
但从爱德曼（Edelman）公关公司周一发布的调查结果看，要重塑信心仍有一段路要走。
该公司总裁暨执行长爱德曼（Richard Edelman）说：“现在对领袖层的信心缺失简直令人难以置信。对政府的信心还不如对企业的信心，不过两方面其实都很糟。”
世界经济论坛年度风险报告指出，贫富不均和政府债务是最大的经济威胁。报告还提到了对恶劣气候的担忧，这点许多与会者可能深有体会，由于欧洲暴雪导致许多航班取消，他们来参会都很费劲。
阿尔及利亚人质危机、法国在马里对伊斯兰武装的攻势以及阿拉伯之春的影响，也可能成为此次论坛的焦点。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京4月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，日本央行应当继续实施量化宽松政策，直至通胀率超过其物价目标，但必须对该措施给资产价格和金融行业带来的风险保持警惕。
路透东京4月13日 - 拥有休闲服装品牌优衣库的日本迅销(Fast Retailing)周四公布，第二季营业利润激增80%，受利润率上升和日圆走软提振。