“克服逆境”将成达沃斯论坛基调

2013年1月21日，一名工人在为即将召开的达沃斯世界经济论坛做准备。 REUTERS/Pascal Lauener

路透苏黎世1月21日（记者 Emma Thomasson） - 世界经济论坛年会将于本周在瑞士达沃斯举行，届时意大利总理蒙蒂将发表题为“克服逆境”的演讲，为此次论坛定下基调。

此次盛会将吸引超过1,500名商界精英和以及蒙蒂等多达50名政界领袖，其中许多政界领袖面临危机考验，正努力带领经济和企业摆脱全球金融危机甚或国内丑闻的冲击。

世界经济论坛创始人施瓦布在新闻发布会上说：“很显然，世界经济的未来要建立在重塑信任的基础上，要重塑对领袖的信任，重塑对未来的信心。这意味着我们必须脱离眼下的危机模式。”

但从爱德曼（Edelman）公关公司周一发布的调查结果看，要重塑信心仍有一段路要走。

该公司总裁暨执行长爱德曼（Richard Edelman）说：“现在对领袖层的信心缺失简直令人难以置信。对政府的信心还不如对企业的信心，不过两方面其实都很糟。”

世界经济论坛年度风险报告指出，贫富不均和政府债务是最大的经济威胁。报告还提到了对恶劣气候的担忧，这点许多与会者可能深有体会，由于欧洲暴雪导致许多航班取消，他们来参会都很费劲。

阿尔及利亚人质危机、法国在马里对伊斯兰武装的攻势以及阿拉伯之春的影响，也可能成为此次论坛的焦点。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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