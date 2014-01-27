《热点透视》达沃斯与会精英看好前景但慎言“复苏”

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Chris Hughes/Rob Cox 编译 朱晓军
路透瑞士达沃斯1月24日 -让我们来思考一下那些在天寒地冻的达沃斯召开世界经济论坛(WEF)的商界和金融精英的处境。不可否认，他们的生活正在渐入佳境，若能以此拿来说嘴可谓美事一桩。不过，经济复苏过程中几家欢喜几家愁，在以“包容性增长”为主旋律的这届大会上，成为受益人似乎不是好事。
多数参加WEF执行长、银行家和政客在公开场合至多也只是提出审慎乐观。从小组讨论到大会发言，很多代表都承认未来前景将比去年更好。美国和中国正在引领全球增长，新兴市场增速放慢--甚至阿根廷披索或土耳其里拉遭遇大跌，也不会改变这点。
在会议间歇，与会人士要乐观得多。人们讨论着提升生产率的办法是借助于投资而非乾脆裁员。1月并购活动出现一阵热潮，这种景象可能一直持续下去。按照一位华尔街银行人士的话说，高管们正在“确认市场传达给他们的信息”。他们听到的正是想听的消息。自危机前夕以来，商界还从未感觉如此良好。
但是，要公开宣布局面有所好转也不太合适。当摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)说出“日月星辰齐成一线”、预示好日子即将到来的一番话时，他应该是鼓足了勇气才敢这么说。
今年WEF适当地将讨论重点从复苏速度转向复苏质量。在会议上，马德里或明尼阿波利斯20来岁失业大学毕业生的画面令人不安。如果他们离开就业市场超过几年，就可能被视为无法就业。现在还看不到任何的快速解决之道。意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)董事长Giuseppe Recchi表示，“一家公司很难会雇佣一个没有工作经验的30岁员工”。
办法之一是推出精心设计的大规模实习计划。这就跟很多支持包容性增长的商业行为一样，也要付出短期成本。不过投资界是根据短期财务表现来评估高管绩效。百事可乐(PEP.N)董事长兼执行长IndraNooyi在“以正确方式做生意”研讨会上表示，人们可能被迫在“养老金高回报和就业之间作出选择。”
社会处境艰难不是人们保持缄默的唯一原因。会议代表一旦发言，下一轮危机来临时就可能被迫食言。新加坡政府投资公司总裁Lim Siong Guan坦率直言，“他们不想发言是担心说错话。”
所有这些都说明，也许强调风险反而更加安全：比如，今年欧洲央行压力测试或许会发现系统不可承受的严重问题；或是欧元怀疑论者在未来选举中获得足够支持，以破坏欧洲的改革进程；又或者美国国会在债务上限谈判中拿美国的信用当赌注；还可以细想一下日本首相安倍晋三对亚洲军事化局势的警告。
达沃斯精英们一直都在这个专属论坛上哀叹世界多么的不公平，不过他们可以回去享受专属的经济复苏。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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