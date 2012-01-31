2012 企业须未雨绸缪防“万一”

路透达沃斯1月29日电（记者 Paritosh Bansal）---过去一年，中东爆发革命，欧洲债务危机加深，日本遭遇强震及海啸，这些为2012年企业活动定下了基调。

参加世界经济论坛年会的企业高管及其顾问表示，谨慎、弹性、灵活以及深入了解所在国家，显得空前重要。

年会开始时世界经济论坛公布的一项调查显示，对未来12个月出现重大地缘政治风险的担忧比例升至54%，高於前季的36%。

“我们必须比以往更多地考虑‘万一’。”喜达屋酒店与度假村国际集团（Starwood Hotels & Resorts Worldwide）HOT.N财务长Vasant Prabhu表示。

企业紧密关注他们的夥伴方--供应商以及银行等，斟酌万一夥伴方陷入困境会如何。

他们还担忧汇率风险，美国一家企业董事长在达沃斯私下场合表示，去年欧元区债务危机突然恶化以来，他已开始将公司所有的欧元现金兑换成美元。

企业还采取了其他避险举措，譬如调整供应链，以增强业务灵活性，以应对类似去年日本地震和海啸事件的影响。

企业开拓新市场之际，在成熟市场又面临更大不确定性，他们不得不花费更多精力了解当地政治和商业规则。一些企业甚至雇佣退役间谍，收集生意夥伴的信息。

这些现象背後的原因是，企业越发认定做生意面临的不确定性加深。企业顾问和高管在达沃斯论坛期间表示，财务问题已经不再是唯一的考量。

“我想，大家都认识到，波动的局面还会持续一段时间，”普华永道董事长Dennis Nally指出，“欧洲问题的解决无法预知，中东会发生什麽不好说，亚洲地缘政治局势很难预测，美国会发生什麽也很难讲。”

“我们认为，可能会发生很糟糕的情况，但概率并不高。我们觉得2012年会比较混乱，但也能应付过去。”Prabhu称。

企业财务部门会更严密地关注银行业务的健康程度。一些银行评级遭调降，导致一些企业财务主管审视与银行的业务关系，并认真考虑是否更换合作银行，或是否与更多银行进行业务往来，以分散风险。

“我们发现，客户在整合战略筹资、风险与现金管理等方面考虑更全面，他们面对不确定性和波动性，相应制定计划，注重避险。”德意志银行(DBKGn.DE)投行业务主管Jacques Brand表示。

事实上，一些大型银行的存款业务上升，一定程度上就是由於企业将存款从一些较弱小的银行转移。

摩根大通(JPM.N)财务和证券服务负责人Mike Cavanagh指出。“我们的企业客户非常留心交易对手风险和汇率风险，重视程度高於危机前。”

“那些和数家银行有业务往来的企业，他们越来越注意到业务集中度风险。”

银行家建议客户不能仅着眼于直接的合作夥伴，若合作夥伴的交易对手发生什麽情况，也会对他们的业务带来间接影响。

对於很多西方企业来说，欧元区危机和美国政治僵局表明，政治对商业和市场的影响超乎以往。

“欧元区危机从表面看是财政危机或债务危机，但解决时却成了政治问题。”政治风险咨询公司Eurasia Group企业顾问服务主管D.J. Peterson称。

而企业需着眼新兴市场寻求发展，使得事情更加复杂。在这些国家，往往政府对市场运作的影响力较大。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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