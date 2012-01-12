贫富差距加大威胁全球化进程

焦点：去年全球银行债券交易自2012年来首增 英退及特朗普助推--调查
路透伦敦2月23日 - 周四公布的一项调查显示，2016年全球主要银行的债券交易收入自2012年以来首次上升，得益于英国人投票离开欧盟和特朗普赢得美国总统大选后债市交易活动增加。
路透伦敦1月11日电（记者 Ben Hirschler）---世界经济论坛周三发布的《2012年全球风险报告》称，占领华尔街运动和阿拉伯之春等事件表明，财富分配不公加剧所带来的冲击可能影响全球化进程，并对全球经济构成威胁。
该报告长达60页，基於对469名专家和行业领袖的调查，对未来10年的50项风险进行了分析。
报告指出，严重的贫富差距和不稳定的政府财政是全球经济面临的最大威胁。两周後世界经济论坛将在瑞士达沃斯召开年会。
目前对全球经济稳定上行的信心正在下滑。年轻人失业率上升、一些国家负债累累导致依靠养老金的退休者面临危机，以及贫富差距的扩大，都未来的恶果埋下了种子。
多年以来，人们首次认为子孙的生活状况不会更好。
"政界需要立即予以关注，否则关於这一社会问题的政治言辞，将充满民族主义和保护主义，导致全球化进程倒退，"世界经济论坛执行董事Lee Howell表示。
世界经济论坛此前发布的两个风险报告中，都强调了很多国家政府债务不可持续的问题，但是财政赤字具有长期性，这意味着该问题仍是关注焦点。
Howell称："我们看到政府在拖时间，而不是着手解决问题。"
今年的达沃斯论坛将比以往更加关注现代市场经济失灵，包括讨论资本主义不确定的未来，而这一主题在金融危机前根本无人理会。
随着世界联系更加紧密，报告还强调了对个人、企业和国家的黑客攻击所产生的风险。
"阿拉伯之春展示了相互连接的沟通方式对个人自由的影响，而同样的技术，也助推了伦敦骚乱，"苏黎世金融服务集团（Zurich Financial Services）ZURN.VX的Steve Wilson称。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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