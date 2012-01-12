贫富差距加大威胁全球化进程

路透伦敦1月11日电（记者 Ben Hirschler）---世界经济论坛周三发布的《2012年全球风险报告》称，占领华尔街运动和阿拉伯之春等事件表明，财富分配不公加剧所带来的冲击可能影响全球化进程，并对全球经济构成威胁。

该报告长达60页，基於对469名专家和行业领袖的调查，对未来10年的50项风险进行了分析。

报告指出，严重的贫富差距和不稳定的政府财政是全球经济面临的最大威胁。两周後世界经济论坛将在瑞士达沃斯召开年会。

目前对全球经济稳定上行的信心正在下滑。年轻人失业率上升、一些国家负债累累导致依靠养老金的退休者面临危机，以及贫富差距的扩大，都未来的恶果埋下了种子。

多年以来，人们首次认为子孙的生活状况不会更好。

"政界需要立即予以关注，否则关於这一社会问题的政治言辞，将充满民族主义和保护主义，导致全球化进程倒退，"世界经济论坛执行董事Lee Howell表示。

世界经济论坛此前发布的两个风险报告中，都强调了很多国家政府债务不可持续的问题，但是财政赤字具有长期性，这意味着该问题仍是关注焦点。

Howell称："我们看到政府在拖时间，而不是着手解决问题。"

今年的达沃斯论坛将比以往更加关注现代市场经济失灵，包括讨论资本主义不确定的未来，而这一主题在金融危机前根本无人理会。

随着世界联系更加紧密，报告还强调了对个人、企业和国家的黑客攻击所产生的风险。

"阿拉伯之春展示了相互连接的沟通方式对个人自由的影响，而同样的技术，也助推了伦敦骚乱，"苏黎世金融服务集团（Zurich Financial Services）ZURN.VX的Steve Wilson称。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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