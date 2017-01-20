达沃斯论坛：企业高管对于机器人抢走就业机会的忧心与日俱增

2016年7月25日，美国加州特斯拉工厂的生产线上，机器人正在组装汽车。 REUTERS/Joseph White

路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。

在瑞士达沃斯世界经济论坛(WEF)聚集的企业领袖们正享受着科技所带来的生产力增长，但他们本周警告称，需要认真解决科技对就业所带来的连带伤害。

从出租车司机到医疗专家等领域，机器人、无人驾驶汽车、人工智能和3-D打印等技术，都意味着越来越多的就业岗位有朝不保夕之虞。

以阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)为例，该公司计划在生产一些跑鞋时使用3-D打印技术。

惠普企业(HPE.N)总裁兼执行长惠特曼(Meg Whitman)称，“就业岗位将流失、工作机会将会有所转变，这一革命是永恒的，它是无类别差异的，而且将影响每个人，”

据WEF年度风险报告，尽管支持特朗普和退欧的一些人士期望，新政府政策把流失的就业岗位重新带回到美国工业衰退地区、或是英国北方工业区，但分析师估计美国制造业流失的就业岗位中，实际上有86%是出于生产力的原因。

出席达沃斯论坛的高管们表示，随着技术的日益进步，政府、企业及学术机构将需要不断去开发教育程度更高且具备较高技能的人员。

但这种向高技能人员的转型也会扩大收入差距，令不平等现象愈演愈烈。

WEF称之为“第四次工业革命”，这场革命“模糊了物理、数字和生物领域之间的界限”。但存在就业风险的范围并不明确。

牛津大学2013年的一次研究称，美国将近一般的工作会受到威胁。但2015年Forrester Research的研究预测，到2025年只会净流失7%的工作，因为一些消失的工作会被新的所取代。

Forrester预计到2019年，所有工作任务中，有四分之一会由软件机器人、实物机器人或者客户自助服务自动化完成。(完)