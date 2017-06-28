达沃斯专访：中民投旗下中民未来拟分板块上市 物业板块1-2年内A股IPO

作者 林琦

路透大连6月28日 - 中国最大的民营投资公司--中国民生投资有限公司旗下上市公司群将继续壮大。作为其三大战略产业之一的居家养老业务平台--中民未来控股集团公司正计划将旗下三大业务板块分别上市，其中物业板块1-2年内计划在A股首次公开发行（IPO）。

中民投副总裁、中民未来董事长王晖周二在参加大连夏季达沃斯论坛间隙接受路透专访时透露，为支持业务扩张和产业协同，中民未来将参股一些零售或医药大健康类的上市公司，同时也会合作发起一些产业基金，例如物业并购基金、消费金融基金、养老产业基金都已在筹划中。

“今明两年我们将推动物业板块上市。我们现在计划分板块上市，物业、养老，还有普惠金融，普惠金融会在香港或者会去美国上。”她透露。

中民未来的收购物业战略，源自于其希望效仿以社区银行为主的美国富国银行(WFC.N)，大力发展社区金融的初衷。目前中民未来通过收购，已在中国东部、沿海及长江经济带等区域拥有多家拥有一级资质的物业公司，合计管理物业面积达到5.7亿平米，成立三年即成为国内物业行业的领头羊，物业项目覆盖130个城市，服务近2,000万人口。

中民未来的扩张还将继续，根据其发展规划，未来数年内公司旗下的物业管理面积将超过18亿平米，覆盖人口超过6,000万。

外延式扩张，自然需要资本的支持。王晖表示，中民未来已搭建起三层融资架构，包括IPO和增资扩股等形式的股权融资、参与组建多只产业投资基金以及通过发行资产支持证券（ABS）等形式的债务融资。

她透露，继去年吸引一些战略投资人后，今年中民未来还将推进增资扩股，继续引进战略投资人。作为一家控股型公司，中民未来在旗下子公司陆续资产证券化后亦将实现上市，从而构成一张完整的上市公司版图。

“每个板块都有它的特点和专业性，但是整个大共识是以物业为入口、金融为手段、养老为特色，这个商业模式我们是独一无二的，中民未来最终是希望在五年内要上市的。”她说。

自2014年8月成立的中民投，已发展成总资产近三千亿元人民币的大型投资公司，旗下已有中民金融(0245.HK)、上置集团(1207.HK)、中民筑友科技(0726.HK)三家香港上市公司。

**居家养老产业空间巨大**

对于中国养老产业，王晖如数家珍：中国已进入老龄化社会，60岁以上老年人占到中国全部人口的16.7%。有数据统计，到2050年中国围绕着老年人的产品和服务的产值将占到中国国内生产总值（GDP）的30%。

“现在谁拥有的老年客户数越多，谁在铺这个老年服务网，铺得越大，将来谁的话语权就越大，...谁赢得老人谁就赢得未来。”她说。

她介绍说，国家在养老产业方面提出的“9073”策略，90%的老人是居家养老。而在居家养老的需求中，上门家政和上门护理的需求占到了四成。因此中民未来的养老全产业链拓展路径，是通过收购的物业整合了相当多高黏性服务，在满足老人上门服务的需求后，再去扩展其他业务。

“我们正在以‘一网一金’策略积极布局养老产业，为推动养老板块的上市打下基础。”她说。

“一网”是指中民未来依托标准流程及拓展模式的优势，加强政府合作，广泛承接公建民营养老项目，并吸引加盟商，以连锁加盟、合资合作等市场化运作形式，形成覆盖全国城镇的、完整的养老服务网络。“一金”是指中民居家养老联合政府及其他民间资本，共同发起产业基金。

中国正鼓励更多的民营资本进入到养老领域，尤其是社区养老和居家养老领域，同时要求主管部门和金融机构给予扶持，使老人能够通过政策和资金的便利，享受到高品质、有尊严的养老服务。

王晖还透露，中民未来将快速推动一个社区一个老年服务店、一个区域一个老年服务站、一个城市一家老年康复中心的布局，争取至年底拥有六千多张床位，从而成为中国养老产业的龙头企业。（完）