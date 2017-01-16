达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究

路透瑞士达沃斯1月16日 - 根据一个包含全球商界及财经界领导人的组织研究显示，企业有望通过执行几个关键的开发目标在2030年之前释出至少12万亿(兆)美元的市场商机，并创造多达3.8亿个就业机会。

企业暨永续发展委员会(Business and Sustainable Development Commission)周一公布的报告指出，要求企业扮演“负责任的社会角色”的压力可能升高。

该团体是在2016年达沃斯世界经济论坛发起成立的，它鼓励企业身先士卒，带头减少贫困，并支持永续发展。

当中成员包括来自多位跨国企业的高管，这些企业包括Edelman、培生(Pearson)、Investec、默克、Safaricom、Abraaj、阿里巴巴及英杰华集团(Aviva)等，另外也有学者、环保人士、行业领袖以及慈善家共同参与。

研究报告称，企业在实现联合国消除贫穷并保护地球的可持续发展目标(SDG)扮演着关键角色。

“实现这个全球性目标，在2030年前为民营部门提供规模至少12万亿美元的经济大奖，而且规模还可能扩大两到三倍，”该研究报告并称说，仅需在四个领域采取行动就能实现，这四个领域分别是能源、城市、农业和医疗。

该研究报告并称，这个12万亿美元由企业节支和营收增长组成，将相当于全球经济预估产出的十分之一，而90%的新增就业岗位将在发展中国家。

但进展缓慢，报告称企业在更长期的投资方面仍踟躇不前，倾向于坐拥现金或通过回购和派息把现金返还给股东。

这17个可持续发展目标是在2015年9月通过的，包括气候、能源、清洁水和性别平等诸多方面。

其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。

“我们预计企业将被施加更大压力，以证明其是负责任的社会角色，在其供应链、工厂及办公场所中创造良好且薪资合理的工作，”报告写道，并称缴税透明是重建社会契约的关键所在。

报告所敦促的其他措施包括通过碳交易为污染定价，并减少食物浪费，此举本身可能就值至多4,050亿美元。

但是研究发现，到2030年前达成这些目标的成本将可能需要额外年投资2.4万亿美元，尤其是在基建领域。

该团体建议利用公共及民间部门资源进行“创新性融资”来筹集这些资金，并称“全球金融系统需要更好地将节省下的万亿美元级资金部署至...全球所需要的永续投资方面。”(完)