达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 根据一个包含全球商界及财经界领导人的组织研究显示，企业有望通过执行几个关键的开发目标在2030年之前释出至少12万亿(兆)美元的市场商机，并创造多达3.8亿个就业机会。
企业暨永续发展委员会(Business and Sustainable Development Commission)周一公布的报告指出，要求企业扮演“负责任的社会角色”的压力可能升高。
该团体是在2016年达沃斯世界经济论坛发起成立的，它鼓励企业身先士卒，带头减少贫困，并支持永续发展。
当中成员包括来自多位跨国企业的高管，这些企业包括Edelman、培生(Pearson)、Investec、默克、Safaricom、Abraaj、阿里巴巴及英杰华集团(Aviva)等，另外也有学者、环保人士、行业领袖以及慈善家共同参与。
研究报告称，企业在实现联合国消除贫穷并保护地球的可持续发展目标(SDG)扮演着关键角色。
“实现这个全球性目标，在2030年前为民营部门提供规模至少12万亿美元的经济大奖，而且规模还可能扩大两到三倍，”该研究报告并称说，仅需在四个领域采取行动就能实现，这四个领域分别是能源、城市、农业和医疗。
该研究报告并称，这个12万亿美元由企业节支和营收增长组成，将相当于全球经济预估产出的十分之一，而90%的新增就业岗位将在发展中国家。
但进展缓慢，报告称企业在更长期的投资方面仍踟躇不前，倾向于坐拥现金或通过回购和派息把现金返还给股东。
这17个可持续发展目标是在2015年9月通过的，包括气候、能源、清洁水和性别平等诸多方面。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
“我们预计企业将被施加更大压力，以证明其是负责任的社会角色，在其供应链、工厂及办公场所中创造良好且薪资合理的工作，”报告写道，并称缴税透明是重建社会契约的关键所在。
报告所敦促的其他措施包括通过碳交易为污染定价，并减少食物浪费，此举本身可能就值至多4,050亿美元。
但是研究发现，到2030年前达成这些目标的成本将可能需要额外年投资2.4万亿美元，尤其是在基建领域。
该团体建议利用公共及民间部门资源进行“创新性融资”来筹集这些资金，并称“全球金融系统需要更好地将节省下的万亿美元级资金部署至...全球所需要的永续投资方面。”(完)
(编译/审校 张明钧/侯雪苹/刘秀红/白云/张荻)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。