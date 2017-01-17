焦点：贸易形势紧张且美元或继续走强 冲淡达沃斯论坛的乐观气氛

路透达沃斯1月16日 - 在达沃斯参加世界经济论坛的顶级经济学家表示，美国与中国之间可能爆发贸易战与美元走强，成为全球经济亮丽前景面临的重大威胁。

各国政治领袖、商界与银行界人士本周齐聚达沃斯，他们预期特朗普领导的美国政府将推出大规模刺激政策，因此寄望于经济环境更加有利，以及全球股市上涨。

整体形势较一年前更为亮丽，当时对中国经济迅速放缓的担忧，导致了瑞士信贷CEO谭天忠(Tidjane Thiam)所形容的“金融市场历年来最糟糕的开局。”

“我比去年更加乐观。如果重大的政治或地缘政治不确定性没有成为现实，并导致全球经济脱离正轨，那么2017年甚至可能有惊喜表现，”德国央行前总裁、现任瑞银集团(UBS)UBSN.S董事长的韦伯(Axel Weber)对路透表示。

不过天际仍有阴云密布。

“现在一切还不是很明朗，”Weber继续说。“这波周期性上升隐藏而非解决了全球根本的结构性问题，即过度负债、过于依赖货币政策以及人口构成趋势向不利方向发展。”

路透访问的六位分析师所提到的2017年最大隐忧中包括中美贸易战风险，以及更加广泛的经济紧张局势。他们担心特朗普政府的立场可能偏于对抗，从而引起经济紧张关系。

特朗普威胁要给中国贴上汇率操纵国标签，并对中国进口商品征收高额关税。上月，特朗普提名经济学者纳瓦罗(Peter Navarro)领导新组建的白宫全国贸易委员会。纳瓦罗曾主张对中国持强硬立场。他撰写过几本书，其中之一是《致命中国：美国如何丢掉制造业》，这本书后来被制作成纪录片。

“这是主要的不确定因素，因为你不知道这些言辞中有多少是出于策略，为了获得更好的交易，”芝加哥大学经济学家拉詹表示。拉詹去年9月卸任印度央行总裁。

“我担心他周围的那些人。如果他们持有保护主义色彩更强烈的世界观，并相信美国情况不好的原因是其他国家都在欺骗，那么就形成了某种强词夺理，最终可能给全球带来非常糟糕的影响。 ”

**汇率风险**

上月美国联邦储备委员会(美联储，FED)宣布10年来的第二次加息，表明全球金融危机以来的长期超宽松货币政策可能正在走向结束。

世界银行上周称，由于美国经济回暖，加上大宗商品价格上升提振新兴市场复苏，世行预计今年全球经济成长率将加速至2.7%。2016年增长率为2.3%，是金融危机后最低水平。

去年达沃斯论坛中，拉詹和韦伯均对宽松货币政策的极限示警。但如今美联储处于收紧政策模式，新风险已经浮现。

风险之一就是美元升值，美元兑欧元已接近14年高点。

美元若是进一步上涨，或将导致美国贸易逆差继续扩大，加剧特朗普推行保护主义政策的压力。美元升值也可能导致美国以外的借款人面临资产负债表的风险，这类借款人以美元举债，但持有的资产是以本币计价。

然而反观欧洲，强势美元或可为稳健的经济复苏再添一把火，令欧洲央行得以筹划结束其自身的宽松货币政策，包括量化宽松(QE)。目前欧洲央行已把QE延长至2017年底。

虽然乐见此景象，但风险也可能伴随而来，特别是对依赖QE政策以压低借贷成本的欧元区二线国家而言。

“当你觉得欧元区趋于稳定的时候，最后结果可能并非如此，”哈佛大学的Kenneth Rogoff表示。他曾担任国际货币基金组织(IMF)的首席经济学家。

“若美国继续升息，且美元兑欧元升值，那么(欧洲央行总裁)德拉吉就很难让外界相信其实施QE来推升通胀的说辞。一旦他放缓QE，欧元区二线国家就可能遭受重大冲击。”

**欧洲银行业的困境**

拉詹以及日内瓦Graduate Institute的Richard Baldwin认为，欧洲银行业是全球前景面临的另一大风险。意大利上月同意向西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)注资约66亿欧元，但意大利其他银行以及包括德意志银行(DBKGn.DE)在内的德国金融机构的虚弱体质依然令人担忧。

但最大的威胁可能还是在政治面。万一法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)在4月与5月的两轮大选中，如同特朗普那样意外胜出，那么对欧盟与欧元区未来的质疑声浪势必升高。勒庞支持法国就欧盟成员国地位举行类似英国的退欧公投。

目前看来，勒庞取胜的可能性不大。上周民调显示，保守派候选人菲永(Francois Fillon)将在决选投票中以63%对37%的优势击败勒庞。但全球政坛在2016年接连两波巨震，即特朗普胜选与英国退欧之后，没人敢断定勒庞已经出局。

“政治面的意外发展，可能令当前向好的2017年经济与金融前景发生根本性变化，”韦伯表示。(完)