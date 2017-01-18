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国际财经 | 2017年 1月 18日 星期三 09:01 BJT

特朗普顾问警告强势美元对美国经济构成风险

路透达沃斯1月17日 - 美国候任总统特朗普的一名资深顾问周二在世界经济论坛警告强势美元构成风险，可能给特朗普兑现重振美国经济的承诺增加困难。

“我们要小心汇率上升，不单是因为其国际影响，这也会对美国国内造成影响，”Anthony Scaramucci在达沃斯表示。他将担任白宫顾问，同时负责政府机构与商界的公共联系。

对冲基金经理Scaramucci的看法，其他银行界人士与投资者亦有同感，包括凯雷投资集团(Carlyle Group) (CG.O)创办人鲁宾斯坦(David Rubenstein)也对1990年代新兴市场危机重演发出警告，当时总统克林顿不得不出手救助墨西哥。

鲁宾斯坦估计目前新兴市场的美元计价企业债达4.5万亿(兆)美元。若美元持续升值，将令有美元借款的国家受到挤压，甚至可能需要更多救助。美元兑欧元已触及14年高位。

“目前的情况是美元强势上涨，确实存在墨西哥类型的危机卷土重来的风险，”鲁宾斯坦表示。

“若这种趋势持续到一定的程度，我认为必须进行一些干预，以防美元过度走强，”他表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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