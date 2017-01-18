特朗普顾问警告强势美元对美国经济构成风险

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透达沃斯1月17日 - 美国候任总统特朗普的一名资深顾问周二在世界经济论坛警告强势美元构成风险，可能给特朗普兑现重振美国经济的承诺增加困难。
“我们要小心汇率上升，不单是因为其国际影响，这也会对美国国内造成影响，”Anthony Scaramucci在达沃斯表示。他将担任白宫顾问，同时负责政府机构与商界的公共联系。
对冲基金经理Scaramucci的看法，其他银行界人士与投资者亦有同感，包括凯雷投资集团(Carlyle Group) (CG.O)创办人鲁宾斯坦(David Rubenstein)也对1990年代新兴市场危机重演发出警告，当时总统克林顿不得不出手救助墨西哥。
鲁宾斯坦估计目前新兴市场的美元计价企业债达4.5万亿(兆)美元。若美元持续升值，将令有美元借款的国家受到挤压，甚至可能需要更多救助。美元兑欧元已触及14年高位。
“目前的情况是美元强势上涨，确实存在墨西哥类型的危机卷土重来的风险，”鲁宾斯坦表示。
“若这种趋势持续到一定的程度，我认为必须进行一些干预，以防美元过度走强，”他表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。