特雷莎·梅称英国面临重要变化时期 将扮演新角色

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。
特雷莎·梅表示，退欧后英国将走向新的领导角色，将作为商业、自由市场和自由贸易最有力的支持者。
“我们不要低估了那个决定的重大程度。英国必须要直面一段重大转变期，这意味着我们必须要经历一场艰巨的谈判，为我们自己在全世界树立起新的地位，这也意味着要接受前路时不时会出现的不确定性，”特雷莎·梅说。
特雷莎·梅还称，英国已经与新西兰、澳洲和印度等国家开始讨论未来的贸易关系。(完)
(编译 艾茂林/白云; 审校 蔡美珍)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。