特雷莎·梅称英国面临重要变化时期 将扮演新角色

路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。

特雷莎·梅表示，退欧后英国将走向新的领导角色，将作为商业、自由市场和自由贸易最有力的支持者。

“我们不要低估了那个决定的重大程度。英国必须要直面一段重大转变期，这意味着我们必须要经历一场艰巨的谈判，为我们自己在全世界树立起新的地位，这也意味着要接受前路时不时会出现的不确定性，”特雷莎·梅说。

特雷莎·梅还称，英国已经与新西兰、澳洲和印度等国家开始讨论未来的贸易关系。(完)