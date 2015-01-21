达沃斯论坛：全球经济不振让公司高管信心下滑 美国脱颖而出成亮点

世界经济论坛年会将于21日至24日在瑞士达沃斯举行。 REUTERS/Ruben Sprich

路透瑞士达沃斯1月20日 - 欧洲备受通缩威胁困扰，大宗商品价格又一泻千里，因此企业执行长(CEO)们对于全球经济前景的担心更甚于一年前，但美国却脱颖而出成为亮点。

这是一项针对逾1,300位CEO的全球调查所得到的结论，调查公布时间恰值世界经济论坛年会于1月21-24日在达沃斯召开的前夕。调查还发现，企业领导人对于本公司营收增长能力依然保持适度的信心。

七年前的金融危机曾经令全球经济濒临绝境，而今又有一大批新的地缘政治问题使人困扰，从中东动荡局势到乌克兰冲突，乃至香港示威活动，不一而足。

这些不利因素都对经济产生不良影响，造成一种更加谨慎的心态，近期市场动荡也让局面更加复杂，这其中包括瑞郎汇率一飞冲天，让达沃斯这个滑雪度假胜地的居民也倍感震惊。

“关于经济的疑虑相当大，”普华永道(PwC)总裁Dennis Nally说。普华永道负责这项年度CEO调查。

“2015年迄今负面看法可能增强了，这其实是去年第四季主调的延续。”

仅有37%的CEO认为全球经济成长会在未来一年改善，去年时有此看法者为44%。17%的CEO认为成长将下滑，这个比例是2014年时的两倍多。

但谈到自家企业的业务时，39%的CEO表示对未来12个月营收增加“非常有信心”，这和一年前的调查结果相同，但略高于2013年的36%。

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他们对自家企业的信心之所以能保持稳定，是因CEO们看到了利用科技帮助开拓新业务领域的机会。

**新兴市场魅力失色**

过去一年，企业高管对很多新兴市场国家的信心都进一步下降，只有印度例外。亲商的印度总理莫迪上台后，该国企业执行长成为全球最具信心的。

而俄罗斯遭到油价重挫和西方制裁的重创，企业高管从一年前的最具信心，转而变成最为悲观。

企业领袖对中国的信心亦下滑，中国不再是跨国企业进入市场的必然选择。

与五年前第一次进行该调查时不同，美国取代中国，成为企业高管们认为的最重要的海外增长市场。

美国经济已经较金融危机前增长约7%，而且就业增加的数量大于减少的数量，企业高管们认为很可能在这个仍为技术创新核心的国家进行投资。

这与国际货币基金组织(IMF)周二稍早公布的报告基调一致。IMF下调2015年全球经济增长预估，但上调美国增长预估。

德勤会计师事务所全球执行长Barry Salzberg也认同这一点，他对路透表示：“你能感觉到美国经济在好转，欧元区面临重大经济挑战，而中国经济已放缓。”(完)

(编译 郑茵/李婷仪/杜明霞；审校 许娜/张涛/于春红)

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