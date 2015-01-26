达沃斯论坛：美国财长支持强势美元 称美国经济改善提供支撑

路透1月23日 - 美国财长雅各布·卢周五表示，强势美元对美国有利，美国经济的强劲表现正在推动外汇市场走势。

他的言论支持了财政部一贯的政策，即一国货币走强如果反映了经济基本面，而不是外国政府为取得不公平的全球贸易优势而刻意为之，那么对这个国家是有利的。

美元兑主要贸易伙伴货币自5月初以来上涨约20%。雅各布·卢暗示经济基本面是美元升值的一个因素。

“全球其他地区的情况没有(美国)这么好。这导致了一些汇率波动，”雅各布·卢在瑞士达沃斯接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示。

“我和所有前任财长一样，认为强势美元是好事情，对美国有利。”

美元升值部分是因为市场预期美国联邦储备委员会(美联储)将在2015年升息，而许多其他经济体的央行则在放宽货币政策以扶助脆弱的经济。

例如欧洲央行周四就宣布向欧元区银行注入资金的计划，同时瑞士、丹麦和加拿大近期均已降息。

美联储希望避免伴随经济成长而来的的通胀上升。第三季美国经济环比年率终值为成长5.0%。

雅各布·卢称，全球经济疲弱将令美国承压，但不会阻止美国经济成长。

“美国经济表现非常强劲，而且料将维持强劲，”雅各布·卢在达沃斯接受彭博电视采访时称。

“尽管我们与世界相互交融，但这不是个转变方向的问题。”

他称，海外经济疲弱对美国国内生产总值(GDP)的影响为“零点几个百分点。”

雅各布·卢还重申了美国财政部对中国政策转变的一贯赞扬，指出美国正在看到中国政府对人民币管理的变化。(完)

(编译 郑茵/于春红; 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。