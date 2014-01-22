达沃斯论坛：企业领袖对经济更有信心 但仍有很多担忧

路透达沃斯1月21日（记者 Ben Hirschler） -齐聚达沃斯的商业领袖们对自己企业的前景感到乐观，对经济前景更有信心。但他们也有很多忧虑挥之不去。

金融危机曾将全球经济置于危险的边缘，五年后的今天，企业盈利面临的风险正在下降，欧美经济前景更加光明让首席执行官们深受鼓舞。

但未来的风险并不遥远，诸如新兴市场放缓、美联储缩减刺激政策以及对监管加剧的关切。

普华永道对超过1,300名首席执行官的年度调查显示，39%的受访者对公司2014年营收增长“非常有信心”，高于一年前的36%。

尽管这一趋势令人振奋，但绝对水平仍低于2007年和2008年超过50%的比例，凸显恢复增长仍很脆弱且不确定。

首席执行官们对宏观经济前景比自己的公司更为乐观，44%的受访者认为未来12个月全球经济将改善，而一年前该比例只有18%。

PwC International董事长DennisNally指出，这一差别反映企业领导人考虑的问题不仅局限于经济。他在1月22-25日举行的世界经济论坛开幕前夕展示了调查结果。

“尽管对全球经济更为乐观，一些经济体的动荡、对监管的担忧以及技术的革新仍带来巨大挑战。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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