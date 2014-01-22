达沃斯论坛：企业领袖对经济更有信心 但仍有很多担忧

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透达沃斯1月21日（记者 Ben Hirschler） -齐聚达沃斯的商业领袖们对自己企业的前景感到乐观，对经济前景更有信心。但他们也有很多忧虑挥之不去。
金融危机曾将全球经济置于危险的边缘，五年后的今天，企业盈利面临的风险正在下降，欧美经济前景更加光明让首席执行官们深受鼓舞。
但未来的风险并不遥远，诸如新兴市场放缓、美联储缩减刺激政策以及对监管加剧的关切。
普华永道对超过1,300名首席执行官的年度调查显示，39%的受访者对公司2014年营收增长“非常有信心”，高于一年前的36%。
尽管这一趋势令人振奋，但绝对水平仍低于2007年和2008年超过50%的比例，凸显恢复增长仍很脆弱且不确定。
首席执行官们对宏观经济前景比自己的公司更为乐观，44%的受访者认为未来12个月全球经济将改善，而一年前该比例只有18%。
PwC International董事长DennisNally指出，这一差别反映企业领导人考虑的问题不仅局限于经济。他在1月22-25日举行的世界经济论坛开幕前夕展示了调查结果。
“尽管对全球经济更为乐观，一些经济体的动荡、对监管的担忧以及技术的革新仍带来巨大挑战。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。