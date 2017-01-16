焦点：特朗普时代即将开启 各路精英汇聚达沃斯力争找到应对之法

路透瑞士达沃斯1月15日 - 目前全球经济形势比以往数年都要好。股市上涨、油价回升、且中国经济急剧放缓的风险也有所缓解。就在一年之前，中国经济放缓还是全球主要的担忧因素之一。

然而，当全球政治领导人、商界和银行业领袖齐聚瑞士达沃斯，参加世界经济论坛年会之时，气氛并不欢快。

在经济前景乐观的表象之下，暗藏着对全球政治环境日益严峻的严重焦虑，以及围绕美国候任总统特朗普的深层不确定感；特朗普将在论坛年会的最后一天宣誓就职。

去年参加达沃斯论坛的人还一致认为，特朗普胜选无望。而英国公投脱欧不到半年后，特朗普就成功当选美国总统；对于参加达沃斯年会的各路精英长久以来所秉持的全球化、自由贸易和多边主义等原则而言，这不啻为一记响亮耳光。

特朗普是席卷发达国家并威胁到战后自由民主秩序的新民粹主义的典型代表。随着今年荷兰、法国、德国可能还有意大利的大选渐行渐近，在达沃斯论坛与会者中能明显感觉到紧张气氛。

“不管你如何看待特朗普和他的立场，他的胜选已带来深深的不确定性，这将给达沃斯论坛投下巨大的阴影，”国际危机组织(International Crisis Group)的执行长Jean-Marie Guehenno说。该组织是一个致力于解决冲突的智囊机构。

卡耐基国际和平基金会的Moises Naim更是直言不讳，“大家的共识是一些重大的事情正在发生，是全球性的，并且在很多方面是史无前例的。但是我们不知道原因在哪里，也不知道如何应对。”

1月17-20日召开的世界经济论坛各讨论小组议题也令人想到这种令人不安的新格局。这些议题包括“压抑和愤怒：如何解决中产阶层危机”、“恐惧政治亦或是被遗忘者的反叛？”、“临界点的容忍”和“后欧盟时代”等。

今年的与会领导人名单也说明一些问题。具有明星般吸引力的当属习近平，他将是第一位出席达沃斯论坛的中国国家主席。在特朗普承诺加深孤立主义和“美国优先”策略，欧洲正因从英国退欧到恐怖主义袭击等问题而自顾不暇之际，习近平的出席被视为中国在全球影响力不断上升的一个信号。

承担着英国退欧重任的英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)也将出席世界经济论坛。但作为达沃斯论坛常客的德国总理默克尔这次将缺席。享有稳定和有原则的领导力盛誉的默克尔原本很符合本次世界经济论坛的主题：“领导力：应势而为、勇于担当”。

**电梯里的欢欣鼓舞**

或许达沃斯论坛的核心问题在于，领导人是否能就导致公愤的根源达成共识并拿出对策。

达沃斯论坛召开前发布的一份关于全球风险的世界经济论坛报告，强调了公众对制度的信任度在降低，并指出重建对政治进程以及领导人的信任将是一项“艰巨任务”。

已经围绕“危贫阶层(precariat)”写了几本书的Guy Standing认为，越来越多的人逐渐认同自由市场资本主义需要彻底改革，这其中也包括哪些从中受益最多的人士。

“主流企业模式并不欢迎特朗普以及极右翼当政，”Standing称，“他们希望见到能够让自己把生意做下去的可持续的全球经济。他们中越来越多的人足够明智地意识到之前太过自信了。”Standing是首次受邀参加世界经济论坛。

但总部位于美国的政治风险咨询机构Eurasia Group的总裁Ian Bremmer对此并不那么确定。

Bremmer谈到近期前往高盛纽约总部时，他看见银行家们在电梯里为股市飙升、以及未来在特朗普领导下税项可能下调、监管可能放松而欣喜雀跃。高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)和摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)也将参加达沃斯论坛。

“如果你想看到大家聚集在一起说资本主义基本玩完了，那么来达沃斯是走错地方了，”Bremmer称。

**改变的速度**

欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提(Suma Chakrabarti)相信，“现代版的全球化”是有可能存在的，但他也承认需要时间才能催生。

不过一些出席会议的人士忧心，科技改变的速度以及全球经济的复杂性，都已使领袖们在领导及掌握事件时深感棘手，遑论重新配置全球系统了。

2008/09年全球金融危机、2015/16年移民危机暴露出政治人物的无力，公众信心幻灭之下向民粹主义靠拢。

牛津大学全球化及发展专家Ian Goldin说，问题在于，从气候变迁到金融监管等各层面，许多重要问题唯有多边合作才能解决，但这正是民粹主义拒绝接受的。

“全球政治比起以往来得更糟糕，”Goldin说。“就在我们需要更多合作来应对气候改变和其他系统性风险时，我们却越来越保守封闭。”(完)