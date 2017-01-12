达沃斯论坛：习近平将倡导“包容性全球化” 避免“战争和贫困”

路透北京/日内瓦1月11日 - 中国官员周三表示，国家主席习近平本月出席达沃斯世界经济论坛会议时，将倡导“包容性全球化”，同时警告民粹主义路线可能导致“战争和贫困”。

今年的世界经济论坛将于1月17-20日举行，预计主要议题将围绕公众对全球化的不满情绪高涨，以及美国总统当选人特朗普等。特朗普关于贸易问题的强硬言论，包括扬言对中国和墨西哥产品征收高额关税，帮助其赢得了美国总统宝座。特朗普将于1月20日就任。

习近平是首位出席达沃斯世界经济论坛年会的中国国家主席。参加该论坛的为政界要人和商界领袖。

中国国务院新闻办公室主任蒋建国在世界贸易组织(WTO)在日内瓦主持召开的一个研讨会上表示，习近平将在达沃斯会议上提倡发展、合作及经济全球化，推动建设“共享尊严的人类命运共同体”。

蒋建国说道，随着民粹主义、保护主义和本土主义的抬头，世界已经走到了一个历史性的十字路口：一条道路将走向战争、贫困、对峙和一方对另一方的支配；而另一条道路则引向和平、发展、合作以及双赢解决方案。

中国外交部副部长李保东在有关达沃斯论坛年会的新闻发布会上称，针对国际社会对经济全球化问题的关切，中国将阐述中方有关看法和主张，积极引导经济全球化进程向着更加包容普惠的方向发展。

李保东称，美国总统当选人特朗普等人在贸易保护主义问题上对中国的批评是不公正的；贸易保护主义将导致孤立，而且也并不符合任何国家的利益。

他表示，达沃斯论坛年会期间，中国与特朗普过渡团队之间的沟通渠道保持开放，但他称安排双方会面可能存在困难。(完)