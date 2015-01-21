达沃斯论坛：周小川称中国央行应保持政策稳定

路透瑞士达沃斯1月21日 - 中国人民银行行长周小川周三表示，尽管中国一些城市的房价下降，但中国央行应该保持货币政策稳定性，因为房地产市场不存在严重的全国性问题。

周小川在达沃斯全球经济论坛上表示，中国房地产市场正在经历周期性调整，一部分可以通过宏观审慎政策来应对，而不是用货币政策来应对。

周小川说，对央行来说，我们总体上认为应该保持货币政策稳定，因为这不是严重的全国性问题。

他表示，总体来看，如果中国经济指标平均表现良好，央行就很难出台专门针对房地产市场的政策。

周小川还称，由于原油和大宗商品价格下滑，中国市场感到紧张，他并敦促股市投资者关注公司基本面，以避免股价泡沫。(完)

(编译 王洋; 审校 王丽鑫)

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