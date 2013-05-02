欧洲股市在德股带动下收高

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
* FTSEurofirst指数收高0.4%，Euro STOXX 50指数升0.3%
* 欧洲央行降息提振股市，德股表现出众
* 降息带动部分投资人弃债从股
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周四上涨，此前欧洲央行降息，且投资人表示欧洲央行准备好进一步采取行动提振经济成长在短期内会支撑股市。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数FTEU3.收高0.4%，报1,206.53点，逼近4月30日触及的近五年高位1,209.09点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.3%，报2,718.90点。由于欧洲央行降息在市场普遍预料之中，股市升幅有限。
德国DAX指数.GDAXI领涨，收高0.61%，报7,961.71点。
晶片生产商英飞凌(IFXGn.DE)上调今年财测后猛涨9.9%，领涨德股和泛欧股指。
欧洲央行将指标再融资利率调降至0.5%的新低，之后，央行总裁德拉吉表示，将“密切关注”经济数据。从过往的经验来看，这一说法暗示央行将采取进一步政策行动。
德拉吉表示，已“从技术上准备好”将银行在央行的存款利率调降至负值，这实际上表明，欧洲央行不但不给银行的隔夜存款支付利息，反而会向银行收取费用。
英国富时100指数.FTSE收高0.15%，报6,460.71点。法国股市CAC 40指数.FCHI微升0.05%，报3,858.76点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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