大众点评与三星深度合作 再添O2O用户入口

路透上海4月18日 -在互联网巨头腾讯(0700.HK)参股之后，中国本地生活服务领先企业大众点评又与全球最大手机厂商三星(005930.KS)合作，搭载大众点评应用的三星新一代智能手机GALAXYS5近日开始在中国区发布。这意味着三星手机将成为大众点评重要的O2O（线上至线下）用户入口。

据公司周五发布的新闻稿，此次大众点评4G版应用将置入三星“4G生活”自有服务中，包括商户页新增360度室内全景图等。除“4G生活”外，大众点评还与三星自有服务“三星钱包”合作，这也意味着大众点评未来将覆盖三星大部分智能新机型，用户可以通过“4G生活”“三星钱包”等入口使用大众点评。

据市场研究机构GlobalWebIndex的一项调查，2013年底，有36%的互联网用户表示拥有三星手机，而三星手机的市场占有率也超越苹果成为全球第一。三星大量的手机用户特别是高端智能手机用户，让其成为重要的O2O长尾用户入口之一；此次大众点评与三星的战略合作使得大众点评能够快速接触大量的O2O长尾用户。

在互联网行业通行的长尾理论，其核心简单而言就是聚沙成塔，通过满足个性化需求，创造市场规模，那么足够大的长尾用户就是致胜的关键因素之一。

在2月腾讯与大众点评战略合作新闻会上，大众点评首席执行官（CEO）张涛曾指出，移动互联网未来的发展格局，必定是融合中发展，手机厂商、移动运营商、搜索引擎、浏览器和社交网络等都是移动时代的重要长尾流量入口，公司将以更开放的心态进行广泛合作。

新闻稿还指出，近期大众点评还与腾讯旗下社交平台手机QQ、微信，手机厂商小米，移动运营商中国联通(0762.HK)以及宝马(BMWG.DE)等公司展开了广泛的业务合作。

2月，腾讯宣布将入股大众点评网，占股20%。数亿腾讯用户与点评千万家商户资源的结合，有利于双方朝打造中国最大的O2O生态圈目标迈进。

截止第一季，大众点评的月活跃用户数超过1亿，点评数量超过3,300万条，收录商户数量超过1,000万家，覆盖全国2,300多个城市；月综合浏览量中，移动客户端的浏览量超过八成。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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