德意志银行上修2013年油价预估

路透9月25日 - 受叙利亚紧张局势和利比亚供应紧俏影响，德意志银行上修指标布兰特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)今年价格预估。

**原油**

德银将布兰特原油2013年均价预估上修1.8%至每桶109美元，因叙利亚和利比亚相关的政治疑虑第三季时推升油价。

不过德银在报告中指出，预计供应和政治风险减退，因此难有理由将投机仓位推至极端水平。

德意志银行将2014年布兰特原油均价预估下调0.7%至每桶106.25美元。

德银预计美国原油今年均价为每桶99.88美元，2014年下滑至98.75美元。

“奥克拉荷马州库欣(美国原油期货合约交割地)库存连续11周下降，基本面相当有助益，也对推高WTI起到关键作用。”德银在报告中称。

德银指出，预计明年稍晚开始削弱WTI ，因供应增长开始打压美国原油基本面。

**贵金属**

该行将2013年金价预估上调0.3%至每盎司1,432美元。

德意志银行称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)延后缩减量化宽松措施的决定，对贵金属区块的影响最大，尤其是黄金。

该行将2013年白银价格预估上调0.6%至每盎司24美元。

德意志银行下调2013年和2014年铂金价格预估，尽管部分重要需求指标，如欧洲车辆注册数据显示，重型车辆销售趋稳或改善。

**基本金属**

该行将2013年铝价格预估下调5.4%至每吨1,874美元，铜价格预估下调2.9%至每吨7,331美元，称因这两种工业金属供应过剩。

“我们预期中国经济活动回温应有助在短线提振工业金属价格，”分析师称。

**农产品**

德意志银行将2013年小麦价格预估下调2.3%至每蒲式耳6.80美元，玉米价格预估下调5.2%至5.79美元，大豆价格预估则上调5.3%至14.15美元。

“尽管农产品收益过去一年来大幅下滑，但我们预期全球库存增加，会对该区块造成强劲阻力，”分析师称。

大豆周三小幅上涨，因美国产量的不确定性，支撑了价格。玉米从六周低点回升。(完)

(编译 张若琪/王冠中; 审校 屈桂娟/白云)

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