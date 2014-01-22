德银制定宏大目标 2014年为决定成败的关键

* 德意志银行目标是2015年ROE达到12%，2013年为2%

* 投资者受鼓舞，但法律方面的问题令人担忧

路透法兰克福1月22日 - 德意志银行(DBKGn.DE)已把2014年看作是决定成败的一年。联席执行长AnshuJain和Juergen Fitschen坚持为该行制定了宏大的目标，但一长串法律问题或威胁到德银雄心壮志的规划。

这家德国最大的银行在本周公布第四季意外录得亏损。该行在企业文化和诉讼问题上遭到监管者和政界人士的抨击。

尽管出现亏损，但Jain坚持该行2015年的改革目标，其中包括削减成本，并使股东权益报酬率(ROE)达到12%，这一标准足足是2013年的六倍。

这种愿景相较现状将是重大飞跃，已促使德银投资者押注这将提振股价，扭转颓势。

在周一晚于法兰克福举行的招待会上，德银官司缠身和表现疲弱成为热议话题。出席招待会的有欧洲央行总裁德拉吉、德国最有权势人物--财长朔伊布勒和央行总裁魏德曼、德国商业银行执行长Martin Blessing及数百位企业高管，但德银两位执行长缺席。

**瘦身有成**

德意志银行精简资产负债表已有进展，但考虑到全球汇市操纵调查等监管问题，该行可能还不得不增提相关拨备。

“在去杠杆化、削减风险加权资产和重整特定业务方面，(执行长)做的确实不错，”Royal London AssetManagement欧洲股票基金经理Andrea Williams称。

“我们担心的是那些尚未了结的官司，以及他们是否要为汇市操纵丑闻和其它公司治理问题上牵涉的事付出更多，”她补充道。

德银仅在12月支付的罚款就约有21亿欧元，而新的潜在赔偿义务还在不断增加。外汇调查及其他潜在问题，已然导致分析师及投资人预估该行在2014年及2015年还得进一步付出14-20亿欧元的和解成本。

德银在6月时提出将资产负债表规模缩减2,500亿欧元(3,386.1亿美元)的计划，目前已完成约三分之一。该行缩减的速度越快，就能够越轻易地达到监管机构的资本要求。

但英国标准人寿保险公司的欧洲股市投资经理RegWatson表示，这也可能导致获利被侵蚀。Watson指出，德银可能通过削减股息来提升资本。“如果你将成为德银的股东，那么就不得不接受这样的后果。”他说道。“你没有办法获得丰厚的股息，而且这种困扰将一直存在。”

德银第四季营收缩水16%，并且银行自身也降低了对于一些重要业务领域或将回升的预期，比如债券交易业务等。

德意志银行拒绝就本文置评。

削减股息或增强资本的疑虑已然令德银股价承压。过去12个月以来，德银股价上涨1.65%，而整体欧洲银行股指数则是上涨15.7%。根据StarMine数据，以预估每股盈余(EPS)来看，德意志银行的市盈率(本益比)为10倍，竞争对手则为13.6倍，因此有很大的追赶空间。(完)

(编译 王翔琼/许娜/张明钧; 审校 高琦/随芬)

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