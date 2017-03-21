德意志银行预计2017年营收将持稳 启动增资计划

路透法兰克福3月20日 - 德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)周一预计2017年集团营收将持稳，该行还公布其债券交易今年开局表现强劲。该银行正寻求通过增发筹资80亿欧元(86亿美元)。

德意志银行周日公布增资计划细节，之后公布的年度报告显示，虽然该银行已降低了薪酬水准，但自2010年以来员工数量几乎没有减少。受这些消息影响，这家德国最大银行的股价下跌逾3.2%至17.29美元。

德意志银行削减成本的速度令股东失望。该行年报称，2016年年薪超过100万欧元的员工人数已减少逾一半至316人。

但德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)称，鉴于欧洲经济复苏，以及利率可能攀升，未来前景看似更加光明。

克莱恩在年报中说，“目前我们认为营收前景好转”，他并以“极具挑战”来为这一年做总结。(完)