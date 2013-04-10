德意志银行调整其对2013年大宗商品价格预估

* 将2013年金价预估下调12%

* 预测布兰特原油价格大抵持平去年水准

路透4月9日 - 德意志银行周二调降2013年金价预估，称金价或创2000年以来最差年度表现。

“过去10年来推高黄金投资回报的力量，即美元走疲、实质利率下降和美国股票风险溢价上升等因素，自去年底以来全都反转了，”德意志银行分析师在致客户的报告中称。

该行将2013年金价预估下调12%至每盎司1,637美元，银价预估下调16.5%至每盎司31美元。

德意志银行并表示，预期铂族金属的表现将优于黄金，因供应紧俏且来自汽车制造商的需求强劲。

该行称布兰特原油价格可能维持和去年差不多的水准，但上调美国原油价格预测，预计西德克萨斯中质油(WTI)价格上涨4.2%至每桶100.34美元。

“我们预计，美国的输油管和铁路扩张会对出清美国中西部原油库存带来实质影响，”分析师称。

分析师还乐观认为，美国经济复苏势头在2013年不会停滞，因此将让美国原油的表现得以优于布兰特原油。

德意志银行并将2013年铜价预估下调3.2%至每吨7,865美元，铝价预估则下调4.2%至每吨2,035美元。

该行分析师提到基本金属偏低的交投价格称，全球的消费增长可能依然迟滞。

然而这些金属最后将受惠于全球经济增长加速，尤其是中国。

德意志银行将2013年小麦价格预估大幅下调22.7%至每蒲式耳6.70美元，玉米价格预估下调17.9%至每蒲式耳6.25美元，大豆价格预估则调降13.9%至每蒲式耳13.20美元。

“我们认为，在夏季天气风险溢价减弱、若干市场补充库存以及美国乙醇行业等某些需求来源持续降温后，农产品收益前景恶化，”分析师称。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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