德意志银行获准入驻上海自贸区

路透香港11月7日 -德意志银行(DBKGn.DE)周四表示，已获准在上海自由贸易试验区设立支行。成为最新一家在此"试验田"设点的外资机构，期以抓住中国金融改革的机会。

德银发布新闻稿指出，自贸区设点已获上海银监局批复，将为该行的企业及机构客户提供跨境交易在内的一系列企业金融服务。

9月29日挂牌的上海自贸区，将是人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等试验田，中外资金融机构跃跃欲试，首批入驻的金融机构包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(1988.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等八家中资机构，以及花旗银行(C.N)、星展银行(DBSM.SI)两家机构。

迄今入驻的外资机构还有：恒生银行(0011.HK)、东亚银行(0023.HK)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)。此外，台湾国泰金控(2882.TW)旗下的国泰世华银亦有意设点。

中国正考虑在自由贸易区内实行国际法，藉此提高人民币在全球贸易中的使用率。这或将给香港的主要人民币离岸中心地位构成长期挑战。

消息人士称，中国领导人一直在商议在自贸区内首次采用国际法律体系，以此吸引外企，但各领导人的观点不一。(完)

(记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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