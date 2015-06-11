詹恩离任或使德银失去亚洲汇市主导地位

路透香港6月11日 - 联席执行长詹恩(Anshu Jain)的离任，或许会让德意志银行失去在快速成长的亚洲外汇和固定收益市场中的强大地位，因为接替詹恩的联席执行长克莱恩(John Cryan)预计将缩减詹恩监督的一些资本密集型业务。

据Greenwich Associates数据，若不计日本，德银是2014年亚洲外汇市场份额最高的两家交易商之一，在亚洲固定收益市场的份额排第三。

但是，虽然德银亚太业务2014年实现的39亿美元营收中，交易业务营收占比为66%，但因为监管要求更加严格和市场流动性相对较低，德银亚太业务的资本金规模也被迫提高。

“这有可能降低德银在固定收益和外汇市场的参与程度，让驻守亚洲的其他银行趁虚而入，夺走成长的机遇，”咨询机构Celent的资深分析师Anshuman Jaiswal说。

只要德银收缩业务，就会给摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)和汇丰控股(HSBA.L)等其他大型全球银行制造机会，其中汇丰周二表示，它未来的业务增长将侧重亚洲地区。

“这或许暗示德银在亚洲外汇和固定收益市场主导地位的终结，”另一家欧系银行香港分行的一位拒绝具名的交易主管说。

“虽然不会马上实现，但他们肯定会在未来几个月内交出市场份额。”

德银在给路透的一份声明中称，它将继续承诺“维护自己在亚太外汇和固定收益市场中的长期主导地位，目前这块业务的表现正处于纪录最佳状态”。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。