德银将把旗下巴西股票和债券交易部门移至纽约--消息

路透圣保罗10月29日 - 德意志银行(DBKGn.DE)周四公布一系列战略调整后，一位消息人士称，该行将把旗下巴西股票和债券交易业务移至纽约，在巴西主要留下支付处理、现金管理、资产管理和企业融资等部门。

这位消息人士称，德意志银行将把资本规模较低的业务留在巴西，而将资本较高的业务移走。另一位消息人士称，该行在圣保罗有十几名交易员，分属固定收益和股票部门；由于事情较为敏感，这位消息人士要求匿名。

这位消息人士称，德意志银行在圣保罗总计约有330名员工，多数在资产管理、企业融资和支付处理部门工作。

该行驻圣保罗一位发言人拒绝发表评论。

德意志银行将交易部门转出巴西的举动，凸显银行业在巴西面临的重重挑战，因今明两年巴西经济恐将萎缩。10年来的市场繁荣，使上千亿美元资金流入巴西，但目前这一荣景已消退，今年对一些银行来说尤其难熬。

第二位消息人士称，在巴西官方繁文缛节使外部人士进行资金转账成本高昂且困难重重的情况下，支付处理业务可以带来较高利润。波士顿咨询公司(BCG)预计，在未来10年，新兴市场国家将在支付处理预计增幅中占三分之二的比重。

“这是不太吸引人的一个部门，但利润还不错，尤其是不需要什么资本，”第二位消息人士称，“这一业务肯定将继续在巴西成长。”该人士未被允许与媒体讨论这一事宜。

据第二位消息人士，德意志银行管理层估计，巴西的境内交易业务将再活跃近三年时间。(完)