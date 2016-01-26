德意志银行将缩减2015年奖金 因亏损创新高--消息人士

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透法兰克福1月25日 - 三名熟知内情的消息人士表示，德意志银行(DBKGn.DE)正大砍2015年奖金。该行预期年度亏损将创纪录新高，主要受到减计、诉讼费用、重整成本及艰困的交易情势影响。
消息人士补充称，这家德国最大银行业者的员工要到3月才会知悉2015年个人奖金多寡，但员工们已被告知个别部门的奖金总额将至少缩水25-30%。
一名不愿具名的德意志银行经理表示，“对于员工而言，2015年很可能是史上最差的一年。”
另一名熟悉事况的消息人士称，那些薪水高于工会协商集体薪资协议的员工，例如投行业务人员等，将会受到影响。
德意志银行拒绝置评。
上周德意志银行表示，预期将公布2015年净损约67亿欧元(72.6亿美元)。这导致其股价暴跌10%，且让分析师再次担心该行可能要筹措更多资本以强化财务体质。
消息人士指出，由于奖金减少可能降低德意志银行对员工的吸引力，该行正考虑给表现优秀人员多一些奖金，以避免他们跳槽。
德意志银行近期有些资深投行员工离职，包括欧洲企业及投资银行部门副董事长Marc Pandraud跳槽前往摩根大通。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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