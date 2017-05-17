德意志交易所考虑合伙推出反映英退对企业影响的ETF--高管

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透法兰克福5月16日 - 德意志交易所(Deutsche Boerse)(DB1Gn.DE)正考虑与一合作伙伴推出一支上市交易基金(ETF)，可让投资者押注于英国退欧决定对英国企业的影响。
“有人找我们商量，设计鉴别可从英退受益的企业，及那些受硬退欧影响最严重企业的指数。”德意志交易所Stoxx指数部门主管Matteo Andreetto告诉路透。
该交易所已有反映企业对英国市场依赖性的True Exposure UK指数。
“还没有这些指数的ETF。但市场兴趣浓厚，我们不久后可能会与合作伙伴推出这样的产品，”Andreetto说。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。