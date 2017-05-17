德意志交易所考虑合伙推出反映英退对企业影响的ETF--高管

路透法兰克福5月16日 - 德意志交易所(Deutsche Boerse)(DB1Gn.DE)正考虑与一合作伙伴推出一支上市交易基金(ETF)，可让投资者押注于英国退欧决定对英国企业的影响。

“有人找我们商量，设计鉴别可从英退受益的企业，及那些受硬退欧影响最严重企业的指数。”德意志交易所Stoxx指数部门主管Matteo Andreetto告诉路透。

该交易所已有反映企业对英国市场依赖性的True Exposure UK指数。

“还没有这些指数的ETF。但市场兴趣浓厚，我们不久后可能会与合作伙伴推出这样的产品，”Andreetto说。(完)